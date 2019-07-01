"جنازة عزت أبو عوف"....انهيار شقيقاته وغياب نجوم الفن عن الحضور

كتب محمد بشاري

توفي الفنان عزت أبو عوف عن عمر ناهز الـ71 عاما بعد صراع مع المرض في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، حيث تم تشييع جنازته من مسجد السيدة نفسية بعد صلاة الظهر.

وانهارت شقيقات الفنان الراحل عزت أبو عوف "منى، مها، منال وميرفت"، من البكاء عقب وصول السيارة التي تحمل جثمان شقيقهن إلى مسجد السيدة نفيسة، وحمله إلى الداخل استعدادا لأداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر.

كما غاب نجوم الفن عن جنازة الفنان الراحل عزت أبو عوف، الذي وافته المنية فجر اليوم الاثنين، حيث لم يؤد صلاة الجنازة من الفنانين في مسجد السيدة نفيسة، سوى الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين وشقيقاته وبعض أقاربه، وشارك الفنان منير مكرم في تشييع الجثمان.

ووصل جثمان الفنان الراحل عزت أبو عوف، إلى مسجد السيدة نفيسة، لأداء صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر، بحضور عدد كبير من أهله وبعض المحبين.