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إطلاق سراح 6 أتراك محتجزين في ليبيا لدى قوات الجيش

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إطلاق سراح 6 أتراك محتجزين في ليبيا لدى قوات الجيش إطلاق سراح 6 أتراك محتجزين في ليبيا لدى قوات الجيش

وحسب وكالة "الأناضول" التركية، فقد أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية التركية إطلاق سراح ستة مواطنين أتراك كانت قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر قد ألقت القبض عليهم في ليبيا.

​وكانت الخارجية التركية دعت، مساء أمس الأحد، للإفراج عن ستة من مواطنيها الذين اعتقلوا في ليبيا على خلفية دعوة قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، للقبض على الأتراك في البلاد، مهددة بأن قوات حفتر ستصبح هدفا لها في حال لم يتم تحريرهم.

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إنه ليس لديه علم بشأن اعتقال أي أتراك. وقال في تصريحات لـ "سكاي نيوز عربية": لم يتم إبلاغي بالقبض على أي تركي في الأراضي الليبية، مؤكدا أنه في حال اعتقال أي شخص تركي فسيصدر بيان رسمي لتوضيح الموقف.

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