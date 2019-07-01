إطلاق المرحلة الأولى لمشاريع تأهيل وتطوير محاور الطرق الرئيسية بالرياض

الرياض – مباشر: أطلقت أمانة منطقة الرياض المرحلة الأولى من مشاريع تأهيل وتطوير محاور الطرق الرئيسية في مدينة الرياض.

وقالت الأمانة، في بيان لها، اليوم الإثنين، إن مشاريع تأهيل المحاور الرئيسية بالرياض تأتي في إطار تنفيذها لبرنامج تحسين المشهد الحضري، تماشيا مع أهداف رؤية 2030؛ بهدف توفير بيئة حضرية ذات مستويات عالية تسهم في الارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية.

وأضافت أمانة الرياض، أن مشاريع تأهيل وتطوير محاور الطرق الرئيسية ستشمل في مرحلتها الأولى والتي تنفذها أمانة منطقة الرياض (طريق التخصصي، وطريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد، وطريق الطائف، وطريق الأمير مساعد بن عبدالرحمن، وطريق العزيزية).

وبينت، أن هذه المشاريع تأتي بهدف توفير شبكة من الطرق ذات معايير عالية، تتكامل مع مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام، الجاري تنفيذه حالياً، ورفع مستوى جودة الفراغات العمرانية بالمدينة، بما يراعي الأنشطة والاستعمالات القائمة، والجوانب البصرية، والاعتبارات الاجتماعية لسكان مدينة الرياض.

وأكدت أمانة الرياض، أن مشاريع تأهيل وتطوير محاور الطرق الرئيسية ستسهم في تحسين وتجميل ربط المحاور مع المحطات والمسارات الخاصة بالقطارات والحافلات، وإعادة تأهيل العناصر الهندسية للطرق والتقاطعات والمداخل والمخارج والجسور والأنفاق القائمة بمدينة الرياض.

ولفتت الأمانة، إلى أنه من المتوقع أن تحقق المشاريع عوائد اقتصادية وبيئية إيجابية من خلال التخفيف من الاختناقات المرورية عند التقاطعات، وزيادة انسيابية الحركة المرورية، وتقليل أزمنة الرحلات واستهلاك الوقود، والتقليل من انبعاثات الغازات الضارة من عوادم السيارات، وزيادة المساحات الخضراء.

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