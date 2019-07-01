مصدر طبي سوري: مقتل 3 وإصابة 20 مدنيا جراء الغارات الإسرائيلية جنوب دمشق

ولفت مراسل "سبوتنيك" إلى نقل المصابين إلى مشافي دمشق المركزية لتلقي العلاج، فيما أكد المصدر الطبي أنه بعضهم بعضهم في حال الخطر وتم إدخالهم على الفور إلى غرف العمليات وأقسام العناية الفائقة.

© Sputnik . Ali Hashem

وأشار المراسل إلى أن أضرارا مادية كبيرة لحقت بممتلكات المدنيين في البلدتين نتيجة سقوط شظايا بعض الصواريخ الإسرائيلية التي تم تدميرها قبل وصولها إلى أهدافها.

في السياق ذاته، ذكرت قناة الإخبارية التلفزيونية السورية نقلا عن مراسلها أن "أربعة مدنيين لقوا حتفهم من بينهم رضيع نتيجة هجوم إسرائيلي في بلدة صحنايا جنوب دمشق".

وكانت الدفاعات الجوية السورية قد تصدت بعد منتصف ليل اليوم الأحد، لصواريخ معادية أطلقتها طائرات إسرائيلية من الأجواء اللبنانية.

ونقل الإعلام الرسمي السوري أن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي وأنها أسقطت ثلاثة منها.

وأوضح مراسل سبوتنيك أن صواريخ إسرائيلية استهدفت مركز البحوث العلمية في منطقة جمرايا غرب دمشق وأن انفجارا عنيفا هز الموقع، كما لحقت أضرار مادية ببعض المنازل والمحال التجارية في منطقة أشرفية صحنايا جنوب دمشق جراء سقوط بقايا الصواريخ الإسرائيلية التي أسقطتها الدفاعات السورية، مع تسجيل بعض الإصابات بصفوف المدنيين.

وصرح مصدر عسكري سوري رفيع المستوى لوكالة "سبوتنيك" بأن ما حدث هو "عدوان إسرائيلي استهدف عدد من المواقع العسكرية بريف دمشق الجنوبي الغربي وريف حمص الجنوبي، وأن صواريخ العدو الإسرائيلي أطلقتها 6 طائرات حربية من الأجواء اللبنانية باتجاه بعض مواقعنا العسكرية"، على حد قوله.

وأضاف المصدر: "تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط عدد من الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها، ويوجد عدد من الإصابات بصفوف قواتنا المسلحة بالإضافة إلى أضرار مادية".