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وزير دفاع لبنان يعلق على احتمال اندلاع حرب مع إسرائيل

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وزير دفاع لبنان يعلق على احتمال اندلاع حرب مع إسرائيل وزير دفاع لبنان يعلق على احتمال اندلاع حرب مع إسرائيل

جي بي سي نيوز :- استبعد وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب اندلاع حرب بين لبنان وإسرائيل، مشدداً على أن لبنان سيحاول قدر الإمكان أن ينأى بنفسه عن الصراعات الإقليمية.
وقال بوصعب، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك "لا أعتقد أن هناك نسبة عالية لعمل عسكري من إسرائيل ضد لبنان. لا مصلحة للإسرائيليين أو للبنان باندلاع حرب، لأنّ حرباً كهذه ستكون مؤلمة، وكما أن هذه الحرب ستكون مؤلمة على لبنان وشعبه واقتصاده بنيته التحتية، فإنها ستكون أيضاً مؤلمة على الجانب الإسرائيلي، ولكون الإسرائيليين يعلمون ذلك، فأستبعد أن تكون هناك حرب سببها الخلاف بين لبنان وإسرائيل".
وأضاف بوصعب "إذا اختلفت الأمور على مستوى المنطقة، واتخذ الخلاف أبعاداً إقليمية، فإنّ لبنان سيحاول قدر الإمكان أن ينأى بنفسه وألا يكون شريكا في صراع إقليمي".
وأشار بوصعب إلى أن لبنان لن يتنازل عن أي جزء من حدوده البرية أو البحرية في المفاوضات غير المباشرة المحتملة مع إسرائيل، والتي تتم بوساطة أمريكية.
وتابع بو صعب "لبنان لديه شروط خاصة بترسيم الحدود البرية والبحرية. هي ليست شروط مسبقة على التفاوض، وإنما تتصل بأنّه من غير الممكن حل جزء من الحدود وترك الجزء الآخر" .
يشار إلى وجود نزاع بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتطورت الخلافات مؤخرا في ضوء اكتشافات حقول النفط والغاز في البحر المتوسط، خاصة في المناطق الحدودية والحقول النفطية التي تقع في أماكن مشتركة بين البلدين.

جي بي سي نيوز

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