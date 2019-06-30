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تجمع المهنيين السودانيين للمتظاهرين: توجهوا للقصر الجمهوري

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© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah

القاهرة — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن التجمع، اليوم الأحد 30 يونيو / حزيران: "ندعو شعبنا الثائر في العاصمة التوجه للقصر الجمهوري".

وأضاف: "ونهيب بالجماهير الثائرة في كل مدننا وقرانا في الأقاليم الاتجاه بالمواكب صوب الساحات، التي تحددها لجان الميدان".

وتابع البيان: "وذلك من أجل المطالبة بالقصاص للشهداء وتسليم السلطة فورا للمدنيين دون شرط أو تسويف".

وكانت قوى الحرية والتغيير، التي تتزعم الاحتجاجات المطالبة بنقل السلطة من المجلس العسكري للمدنيين منذ عزل الرئيس السابق، عمر البشير في نيسان/أبريل الماضي، قد أعلنت عن إطلاق ما أسمته بـ "مليونية مواكب الشهداء وتحقيق السلطة المدنية"، اليوم الأحد.

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن تشكيل المجلس السيادي المنوط به تسيير المرحلة الانتقالية.

واقتحمت قوات نظامية سودانية في الثالث من يونيو / حزيران الجاري ساحة اعتصام القوى المعارضة التي أقامها المحتجون أمام القيادة العامة للجيش بوسط العاصمة الخرطوم وفضت اعتصامهم بالقوة، ما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل.

SputnikNews

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