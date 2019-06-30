تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن توقيعها اتفاقية مع شركة دار المراجعة الشرعية

تفاصيل الإعلان تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن توقيعها اتفاقية تعاون مع دار المراجعة الشرعية اليوم الأحد 30/6/2019م، تتولى بموجبها الدار القيام بأعمال مراجعة أنشطة وعمليات الشركة ومتابعة توافقها مع الضوابط والمعايير الشرعية، ومن الجدير بالذكر أن دار المراجعة الشرعية تقدم خدمات المراجعة والاعتماد والتدقيق الشرعي لعملائها بترخيص من مصرف البحرين المركزي، إضافة إلى نشاطها الواسع الذي يغطي الأسواق العالمية المهتمة بالعمليات المتوافقة مع الضوابط الشرعية كماليزيا، إندونيسيا، المملكة العربية السعودية، مصر، الإمارات، السودان، الأردن والبحرين بفضل شبكة مستشاريها الشرعيين المكونة من 32 مستشاراً شرعياً من17 بلداً حول العالم.
مواضيع متعلقة