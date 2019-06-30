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حكومة الوفاق الليبية ترد على دعوة حفتر لإسقاط الطائرات التركية

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حكومة الوفاق الليبية ترد على دعوة حفتر لإسقاط الطائرات التركية حكومة الوفاق الليبية ترد على دعوة حفتر لإسقاط الطائرات التركية

وأكد المجلس الرئاسي الليبي رفضه لهذه التهديدات، محملا المسؤولية كاملة لقيادة "الجيش الوطني الليبي عن أي ضرر يلحق برعايا أي دولة أو يمس بمصالحها على الأراضي الليبية".

وأشار المجلس في بيانه أن التهديدات هي دعوة للفتنة والكراهية وترويع الناس، وتحريض على القتل على الهوية، مشيرا إلى أن ذلك سيسبب كوارث جسيمة.

كما اعتبر البيان أن الدعوة ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعا المجلس الرئاسي البعثة الأممية لدى ليبيا والمجتمع المدني إلى أن بيان موقفهما من هذه التصريحات غير المسبوقة، واتخاذ مواقف واضحة حيالها.

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