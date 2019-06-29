كوستاريكا ترحل شخصين مصريين بتهمة الانتماء لداعش

أحمد قاسم

أعلنت سلطات الهجرة في كوستاريكا أنّ مصريين وعراقيين اعتُقلوا في نيكاراغوا للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش"، مشيرةً إلى أنهم أرسِلوا لاحقا إلى كوستاريكا وسيتم ترحليهم إلى بلديهم.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، فقد تم اعتقال المصريان محمد ابراهيم (33 عامًا) ومحمود سامي عيسى (26 عامًا) والعراقيان أحمد غانم محمد الجبوري (41 عامًا) ومصطفى علي محمد يعقوب (29 عامًا) يوم الثلاثاء الماضي في نيكاراغوا.

وقالت مديرية الهجرة في سان خوسيه إن الرجال الأربعة سيُرحلون إلى بلادهم بعد انتهاء التحقيق معهم، نظرًا إلى وضعهم غير...