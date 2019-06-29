موعد صفقة القرن.. ترامب يكشف كواليس تطبيق الخطة الأمريكية

صدى البلد

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم، السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف عن مفاجأة من العيار الثقيل تؤكد تطبيق صفقة القرن فى عهده.

وشدد ترامب، أثناء مؤتمر صحفي عقده في أوساكا اليابانية، في ختام قمة مجموعة العشرين الاقتصادية على أن اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن يبرم أبدا، إذا لم يتم توقيعه خلال فترته الرئاسية.

وأشار إلى أن قطع المساعدات المالية عن الفلسطينيين يهدف إلى الضغط عليهم وتقريبهم من المحادثات مع إسرائيل فيما يتعلق باتفاقية مستقبلية، موضحًا أن هناك سببا آخر لقطع المساعدات هو...