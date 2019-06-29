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محمد أبوالوفا.. عانى الأَمَرَّينِ بسبب عشقه للفن وتمنى تقديم سيرة فنان كبير

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محمد أبوالوفا.. عانى الأَمَرَّينِ بسبب عشقه للفن وتمنى تقديم سيرة فنان كبير محمد أبوالوفا.. عانى الأَمَرَّينِ بسبب عشقه للفن وتمنى تقديم سيرة فنان كبير

مصراوي 

بعد صراع مع المرض امتد لعدة أشهر، بعد إصابته بالتهاب شديد في الصدر، وتم نقله إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى التأمين الصحي في محافظة الفيوم، رحل صباح اليوم السبت 29 يونيو الفنان الكبير محمد أبو الوفا، ومن المقرر تشييع جثمانه لمثواه الأخير عقب أداء صلاة الجنازة عليه ظهر اليوم.

ظلت حالة أبو الوفا غير مستقرة لوقت طويل، ورغم وضعه تحت الإشراف الطبي طوال الفترة الماضية إلا أن حالته الصحية لم تتحسن، ليغادرنا تاركًا عددًا من الأعمال الفنية، خاصة في الدراما التليفزيونية ستجعل الجمهور يتذكره دائمًا، رغم أن طريقه للشهرة جاء...

الموجز

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