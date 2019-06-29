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البرهان يكشف تفاصيل جديدة عن محاولتين انقلابيتين

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كما أعلن رئيس المجلس العسكري أن إقالة النائب العام السابق كانت بسبب تباطؤ التحقيقات مع أركان نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وذلك بحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية.

© AFP 2019 / SUDAN NEWS AGENCY

وكشف البرهان معلومات جديدة عن محاولتين انقلابيتين، قال إن الأولى وراءها جهة سياسية حددت ضباطا يمثلونها في القوات المسلحة، وأنها كانت في طور التخطيط ووصفها بأنها ضعيفة.

أما الأخرى فكانت بها ست خلايا تم تفكيكها وتوقيف ضباط متهمين والبحث عن آخرين، متهما جهات لم يسمها بأنها مازالت تسعى إلى الوصول الى السلطة بالقوة.

وحول عملية فض الاعتصام قال البرهان إن العملية المخطط لها كانت إخلاء منطقة كولمبيا بعدما صارت بؤرة خطرة.

وذكر البرهان أنه لم يصدر قرارا بفض الاعتصام وأنهم ينتظرون نتيجة لجنة التحقيق، وسيلتزمون به حتى لو حمل المسؤولية للمجلس العسكري.

وقال إن عناصر إجرامية في المنطقة اعتدت على قوات نظامية وأوقعت ثمانية قتلى من الدعم السريع وأربعة من الجيش واثنين من الشرطة تم التمثيل بجثتيهما.

SputnikNews

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