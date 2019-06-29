ترند الموجز| وداعا محمد أبو الوفا.. وترامب يُهين أردوغان.. ورد فعل صادم من الفتاة المكسيكية بعد العفو عن وردة

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، وفاة الفنان محمد أبو الوفا.. ونقيب الممثلين يكشف تفاصيل الدفنة والعزاء، وترامب يُحرج أردوغان بسبب محمد بن سلمان في قمة العشرين، ورد فعل صادم من الفتاة المكسيكية بعد العفو عن عمرو وردة.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

وفاة الفنان محمد أبو الوفا.. ونقيب الممثلين يكشف تفاصيل الدفنة والعزاء

توفي، صباح السبت، الفنان القدير محمد أبو الوفا، بعد صراع مع المرض بمستشفى الفيوم العام.

من جانبه قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لموقع "الوطن"، إن أسرته تستخرج حاليًا تصاريح الدفن، على أن تكون صلاة الجنازة بعد الظهر، ودفنه بمدافن الأسرة في الفيوم، مضيفًا أن العزاء سيكون اليوم في مسقط رأسه.

وكان أبو الوفا قد تعرض لوعكة صحية شديدة الفترة الأخيرة، دخل على إثرها العناية المركزة بالمستشفى.

جدير بالذكر أن الفنان الراحل، حقق نجاحا كبيرا في الفترة الأخيرة، وظهر في عدد من المسلسلات، أبرزها "يونس ولد فضة"، "شهادة ميلاد"، "ابن حلال"، "القيصر"، "الميزان"، "الشارع اللي ورانا"، ويُعرض له حاليًا الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس".

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فيديو.. ترامب يُحرج أردوغان بسبب محمد بن سلمان في قمة العشرين

كشف مقطع فيديو نشرته قناة العربية، عن تعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لموقف محرج من جانب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال التقاط الصورة الجماعية في أعمال الدورة الـ14 لقمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية.

وأظهرت اللقطات أن أردوغان قام بتغيير مكانه ليصبح بالصورة الجماعية بجوار ترامب، إلا أن الأخير تجاهله تماما، وظل يتحدث مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، الذي كان يقف على يساره.

وكان قادة مجموعة الـ20 افتتحوا قمتهم، الجمعة، في أوساكا باليابان، حيث يتوقع أن تكون واحدة من أكثر القمم التي تشهد انقسامات منذ سنوات.

وافتتح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاجتماع الذي ستهيمن عليه مناقشات مثيرة للجدل تتعلق بالتجارة والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ.

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رد فعل صادم من الفتاة المكسيكية بعد العفو عن عمرو وردة

في أول رد فعل لها، عبرت عارضة الأزياء المكسيكية، "جيوفانا فال"، عن غضبها من العفو عن عمرو وردة، وعودته من جديد للمنتخب الوطني، بعد قرار استبعاده، على خلفية الفيديو الإباحي، التي نشرته الفتاة له.

وقالت جيوفانا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر": "إنهم يسامحونه لأن الفيديو لم يكن خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019".

وأضافت: "الوقت لا يمحو أنه ضايق العديد من النساء وسيستمر في فعل ذلك لأنه يعلم أنه لن يعاقب".

وبعد أيام قليلة من أزمة تحرشه لفظيا بالموديل المصرية، ميريهان، من خلال إرساله رسائل لها عبر حسابها الخاص بإنستجرام، فوجىء رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول فيديو مخل لوردة، نشرته عارضة الأزياء المكسيكية، بالإضافة إلى صور لمحادثات إباحية بينهما.

وانتشر الفيديو على السوشيال ميديا، ليصل إلى مدير المنتخب والجهاز الفني واللاعبين، مما استدعي رفع الأمر من مدير المنتخب إلى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وبناء عليه أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد وردة من المنتخب الوطني، لأسباب انضباطية.

بعد قرار استبعاد وردة، حدث نوع من التضامن معه من جانب زملائه في المنتخب، على رأسهم محمد صلاح وأحمد المحمدي، بالإضافة إلى اعتذار اللاعب عن الواقعة، مما اضطر اتحاد الكرة في النهاية إلى تخفيف عقوبة اللاعب، والاكتفاء بإيقافة حتى نهاية الدور الأول من البطولة فقط.

جدير بالذكر أن واقعة الفتاة المكسيكية سبقها، اتهام عارضة الأزياء المصرية، ميريهان، لوردة، بالتحرش اللفظي بها.

ونشرت عارضة الأزياء، مقطع فيديو، عبر حسابها بانستجرام، -قبل أن تقدم على مسحه- اتهمت خلاله، الثنائي عمرو وردة ومحمود حمدي "الونش" بالتحرش بها لفظيًا، من خلال إرسالهما رسائل لها في نفس التوقيت، وأن هناك ما يشبه ”الرهان“ على مواعدتها.

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