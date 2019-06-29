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السودان..المجلس العسكري يرغب بحكومة مدنية وكفاءات ترضي كافة الشعب

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السودان..المجلس العسكري يرغب بحكومة مدنية وكفاءات ترضي كافة الشعب السودان..المجلس العسكري يرغب بحكومة مدنية وكفاءات ترضي كافة الشعب

القاهرة — سبوتنيك. وقال حميدتي في خطاب أمام حشد من الجماهير السودانية في الخرطوم، اليوم السبت: "على الرغم من التفويض الذي حصل عليه المجلس من كل الشعب السوداني، إلا أنه يريد حكومة مدنية، حكومة كفاءات، وحكومة مستقلين، ونحن جاهزون لذلك الآن قبل غد، وهذا ليس كلام سياسة".

وأضاف حميدتي:

"نتمنى تكوين حكومة ترضي كل الشعب السوداني، اليوم قبل غد"، مؤكدا "ما نريده وما يهمنا هو معيشة الناس، والغلاء، وجشع التجار خاصة تجار الدولار، وإن شاء الله لدينا معهم يوم".

وشدد حميدتي: "ليس لدينا شخص محدد، الناس كلهم مثل بعضهم، نريد حكومة كفاءات، يهمها البلد ومصلحته، ولا نريد الفتن وكفى ما حدث"، لافتا "نحمد الله أن الفئة التي تقف الآن أمامي كلها شباب، ونريدكم في الشرطة، والجيش، والدعم السريع، والخدمة المدنية، بحسب شهاداتكم".

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