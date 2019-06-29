خدمة يوتيوب ميوزيك.. إليك كل ما تحتاج معرفته عنها

أعلنت شركة جوجل خلال شهر مايو 2018؛ عن قيامها بتقسيم خدمة (يوتيوب ريد) YouTube Red المميزة إلى خدمتين جديدتين وهما: خدمة بث جديدة للموسيقى تحمل اسم (يوتيوب ميوزيك) YouTube Music، وخدمة (يوتيوب بريميوم) YouTube Premium لمحتوى الفيديو الأصلي.

بإطلاق خدمة ( يوتيوب ميوزيك)، ستكون منصة يويتوب جاهزة للسيطرة على سوق بث الموسيقى، حيث تدعم الخدمة واجهة مستخدم مميزة، ومكتبة محتوى لا مثيل لها، بالإضافة إلى تطبيق للهواتف الذكية، ومشغل جديد لأجهزة الكمبيوتر المكتبي، صُمم كلاهما خصيصًا للموسيقى، وبناء عليه ستصبح خدمة (يوتيوب ميوزيك) المنافس المباشر من جوجل لمنصات الموسيقى الأخرى مثل: (سبوتيفاي) Spotify، و(آبل ميوزيك) Apple Music.

إليك كل ما تحتاج معرفته خدمة يوتيوب ميوزيك:

أهم الميزات:

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تستضيف منصة يوتيوب أكبر مكتبة فيديو في العالم، وربما أكبر مكتبة موسيقى أيضًا، لذلك ليس من المستغرب أن تسعى المنصة للاستفادة من تلك المكتبة الضخمة لمحاولة تسويق نفسها على نحو أفضل لعشاق الموسيقى.

تضم خدمة (يوتيوب ميوزيك) جميع الإصدارات الرسمية للأغاني، مع إمكانية الوصول إلى الآلاف من قوائم التشغيل ذات الصلة، والريمكسات Remixes، والعروض الغنائية المباشرة، وبالطبع مقاطع الفيديو الموسيقية، حيث يمكنك العثور على أي أغنية ترغب في سماعها.

بالنسبة لمعظم خدمات الموسيقى؛ فإنك عند التسجيل والبدء في استخدامها، قد تعاني من صعوبة عملية الإعداد، حيث يمكنك اختيار بعض أنواع الموسيقى، أو الفنانين الذين تحبهم، ثم توفر لك الخدمة اقتراحات بناءً على اختياراتك. ولكن خدمة (يوتيوب ميوزيك) ستتيح لك التواصل مع الفنّانين المفضّلين لديك إذا أردت ذلك، بالإضافة إلى ذلك إذا كان لديك بالفعل حساب على جوجل – وبالتالي حساب على يوتيوب – فستتعرف الخدمة على ما تحبه بالفعل، وذلك بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد عليها جوجل في تطوير خدماتها.

عند فتح تطبيق (يوتيوب ميوزيك)، ستظهر لك ثلاث علامات تبويب، ويمكنك اختيار إحداها أو استخدام البحث للعثور على الأغاني، والفنّانين، والألبومات المفضلة لديك، وإليك نبذة مختصرة عن علامات التبويب الجديدة:

الصفحة الرئيسية: يمكنك من خلالها الاطلاع على أغاني، وفيديوهات مقترحة مخصصة لك، وذلك استنادًا إلى موقعك الجغرافي، أو الأغاني التي استمعت إليها سابقًا. وعند تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص بك ستظهر لك أيضًا اقتراحات استنادًا إلى الموسيقى التي استمعت إليها على يوتيوب.

قائمة (Hotlist): يمكنك من خلالها العثور على الموسيقى المميزة، والاطلاع على المحتوى الشائع.

المكتبة: يمكنك من خلالها الاطلاع على كل الأغاني، وقوائم التشغيل والألبومات التي أضفتها إلى مكتبتك.

تعتمد التوصيات الدائمة المتغيرة باستمرار على موقعك الجغرافي، وسجل التصفح، والوقت الذي تستخدم فيه الخدمة خلال اليوم، وقد تكون بعض هذه التوصيات مفيدة حقًا، خاصةً عند إنشاء مكتبة أغانٍ تقليدية خاصة بك.

إذا كنت تتطلع إلى إنشاء مكتبتك، فيمكنك استخدام ميزة (Mixtape)، والتي توفر لك مزيجًا لا ينتهي من الأغاني، ومقاطع الفيديو التي يجمعها الموقع استنادًا إلى مكتبتك وسجلك.

وبالنسبة للمستخدمين الجدد للخدمة؛ تظهر هذه الميزة عادةً بعد بضع ساعات من الاستماع إلى الأغاني. لا توفر لك ميزة (Mixtape) أغاني تناسب ذوقك بشكل أسرع من (Spotify) فحسب، بل لديها طرق أكثر لتشغيل الموسيقى، وذلك بفضل مكتبة تحتوي على كل أغنية تقريبًا يمكنك البحث عنها.

كما تتيح لك الخدمة إنشاء قوائم تشغيل مخصصة، حيث يمكنك إضافة ألبوم كامل إلى مكتبتك من خلال عرض صفحة تفاصيل الألبوم واختيار رمز (المكتبة)، وإذا ظهر لك محتوى لا يهمك يمكنك تجاهله من خلال استخدام ميزة (غير مهتم الآن) Not Interested now.

السعر:

يوجد إصداران من الخدمة؛ الأول: (يوتيوب ميوزيك) وهو متاح مجانًا، ولكن إذا استخدمته على جهاز أندرويد، ستجد هناك إعلانات كل ثلاث إلى ست أغانٍ، ولا يمكنك تشغيل الأغاني في الخلفية.

الثاني: (يوتيوب ميوزيك بريميوم) YouTube Music Premium؛ باشتراك شهري يصل إلى 9.99 دولارات، بدون ظهور الإعلانات، ويسمح لك بتشغيل الأغاني في الخلفية.

أبرز ميزات YouTube Music Premium:

ميزة وضع الصوت:

عند الاشتراك في يوتيوب ميوزيك يمكنك تفعيل وضع الصوت للاستماع إلى الموسيقى بدون تحميل الفيديو. ولتفعيل وضع الصوت أو إيقافه، عليك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق يوتيوب ميوزيك.

اضغط على صورة الملف الشخصي، ثم اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

قم بالتبديل بين وضع الفيديو ووضع الصوت.

تنزيل الموسيقى للاستماع إليها بلا إنترنت:

يمكن للمشتركين في (YouTube Music Premium) الاستماع إلى الموسيقى بلا إنترنت من خلال تنزيل الأغاني والفيديوهات على أجهزتهم. وهناك طريقتان لذلك:

تفعيل ميزة (عمليات التنزيل التلقائية) Smart Downloads، والتي تسمح بتنزيل المحتوى تلقائيًا وفقًا للأغاني التي استمعت إليها سابقًا.

اختيار قوائم تشغيل أو أغانٍ أو ألبومات محددة لتنزيلها.

الدول المتاحة فيها الخدمة:

إذا كنت مهتمًا بالاشتراك في خدمة يويتوب ميوزيك، فهي متاحة حاليًا في بعض البلاد، وإذا غادرت هذه البلاد، فلن تتمكن من الوصول إلى الخدمة، وللاطلاع على قائمة البلاد التي تتوفر فيها الآن، يمكنك زيارة هذا الرابط.

ما الذي سيحدث مع خدمة (Google Play Music)؟

أي شخص لديه بالفعل اشتراك في خدمة (جوجل بلاي ميوزيك) Google Play Music، سيحصل على خدمة (يوتيوب ميوزيك) كجزء من هذه العضوية، وإذا كنت تستخدم جوجل بلاي ميوزيك فلن يتغير أي شيء، وسيظل بإمكانك الوصول إلى جميع ملفات الموسيقى، والتنزيلات، وقوائم التشغيل المشتراة.

وهذا يعني أن (يوتيوب ميوزيك) ستحصل على معظم ميزات خدمة (جوجل بلاي ميوزيك)، وأكبرها هو مكتبة موسيقى الأغاني المجانية التي تضم 50 ألف أغنية.

ومع ذلك؛ فإن مكتبات وكتالوجات الخدمتين حتى الآن مفصولة تمامًا، حيث تعد عملية ترحيل المكتبة من العمليات الطويلة التي تستغرق الكثير من الوقت، ولكن في هذه الأثناء؛ يحصل مستخدمو خدمة (جوجل بلاي ميوزيك) على تطبيقين موسيقيين بدلاً من تطبيق واحد.