أخبار عاجلة

ثلاثة جرحى بإطلاق نار على موكب وزير شؤون النازحين اللبناني في جبل لبنان -
قرار كويتي بشأن ناصر الدويلة المتهم بالإساءة للسعودية -
الأخبار - ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مخطط التقسيم وأعادت لها وجهها الحضاري -
السفيرة عزيزة - الرئيس السيسي: أصبحت مصر مركزا للإستقرار والأمن وسط محيط إقليمي شديد الاضطراب -
السفيرة عزيزة - تقرير ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة -
هيئة السوق السعودية توافق على طرح 20%من رؤوم التجارية بالموازي -
إعلان من هيئة السوق المالية بشأن الموافقة على طرح أسهم شركة رؤوم التجارية في السوق الموازية -
الأرباح السنوية لـ"تهامة" ترتفع 14.9% -
آلاف السودانيين يتوجهون في مسيرة إلى وزارة الدفاع بالخرطوم -
صحيفة: الحشد الشعبي يخلي مواقعا شرق سوريا والعشائر تبدأ بتشكيل قوات رديفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

البيت الأبيض: ترامب يناقش مع ولي العهد السعودي استقرار سوق النفط

Google+ Print
البيت الأبيض: ترامب يناقش مع ولي العهد السعودي استقرار سوق النفط البيت الأبيض: ترامب يناقش مع ولي العهد السعودي استقرار سوق النفط

أوساكا — سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان أن "الطرفان ناقشا أهمية الدور الحاسم للمملكة العربية في ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط وأسواق النفط العالمية، والتهديد المتزايد لإيران، وزيادة التجارة والاستثمار بين البلدين، وأهمية قضايا حقوق الإنسان".

هذا وفي وقت سابق، دعا علنا المملكة العربية السعودية على زيادة إنتاج النفط من أجل منع ارتفاع أسعاره.

تهدف "مجموعة العشرين" إلى تنسيق سياسة الدول الأعضاء من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الثابت وتحريك النظام المالي لتخفيض الأخطار ومنع وقوع أزمات مالية، وكذلك إنشاء هيكل مالي دولي جديد.

وتضم المجموعة حاليا — الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وجنوب أفريقيا وتركيا والسعودية وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي.  

SputnikNews

مواضيع متعلقة
هيئة السوق السعودية توافق على طرح 20%من رؤوم التجارية بالموازي

هيئة السوق السعودية توافق على طرح 20%من رؤوم التجارية بالموازي

الصناعات العسكرية السعودية تتفق مع 3شركات كورية لإنشاء مشروع بالمملكة

الصناعات العسكرية السعودية تتفق مع 3شركات كورية لإنشاء مشروع بالمملكة

إعلان إلحاقي من شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري بخصوص عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018 على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد.

إعلان إلحاقي من شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري بخصوص عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018 على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد.

إعلان إلحاقي من شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري بخصوص عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2019 على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد.

إعلان إلحاقي من شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري بخصوص عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2019 على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد.