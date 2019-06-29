لحظة خروجها من البحر.. مايوه نرمين الفقي يحدث ضجة

أحدثت الفنانة نرمين الفقي حالة كبيرة من الجدل بأحدث الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، والتي ظهرت فيها بمايوه لحظة خروجها من البحر، إذ تقضي اجازتها الصيفية في الساحل الشمالي.

وظهرت نرمين الفقي في الصور ترتدي مايوه محتشما، إذ أخفى معظم أجزاء جسمها، من فوق الركبة وحتى الذراعين والصدر، ما أثار حالة كبيرة من الجدل بين متابعيها الذين أشادوا باحترامها واحتشامها، فقال أحدهم: «حتي مايوهك محترم»، وعلقت أخرى قائلة: «احلى مايوه محترم وجميل ولبساه محترمه وجميله».

وكانت نرمين الفقي قد نشرت مجموعة صور لها في الأيام الماضية أثارت جدلا بفساتين واطلالات مختلفة نالت إعجاب جمهورها.

يذكر أن أحدث أعمال النجمة نرمين الفقي كان الجزء الثانى من مسلسل "أبو العروسة" الذى يعرض حاليا وحقق نجاحا كبيرا.