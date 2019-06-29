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ترامب يمتنع عن توضيح ما إذا كان سيثير قضية مقتل خاشقجي خلال لقائه مع ولي العهد السعودي

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واجتمع الرئيس الأمريكي دونالد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، على هامش القمة العشرين في أوساكا. 

© AP Photo / Jacquelyn Martin, Pool

وستكون التجارة، والتوترات الجيوسياسية، والتهديد الذي يلوح في الأفق بسبب تغير المناخ على جدول الأعمال في قمة العشرين التي تستضيفها أوساكا اليابانية.

وكان الأمير محمد بن سلمان، وصل أمس الخميس إلى أوساكا اليابانية، ليرأس وفد في قمة قادة دول مجموعة العشرين، بعد زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، تستمر ليومين.

يذكر أن النائب العام السعودي، كان قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

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