أخبار عاجلة

ثلاثة جرحى بإطلاق نار على موكب وزير شؤون النازحين اللبناني في جبل لبنان -
قرار كويتي بشأن ناصر الدويلة المتهم بالإساءة للسعودية -
الأخبار - ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مخطط التقسيم وأعادت لها وجهها الحضاري -
السفيرة عزيزة - الرئيس السيسي: أصبحت مصر مركزا للإستقرار والأمن وسط محيط إقليمي شديد الاضطراب -
السفيرة عزيزة - تقرير ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة -
هيئة السوق السعودية توافق على طرح 20%من رؤوم التجارية بالموازي -
إعلان من هيئة السوق المالية بشأن الموافقة على طرح أسهم شركة رؤوم التجارية في السوق الموازية -
الأرباح السنوية لـ"تهامة" ترتفع 14.9% -
آلاف السودانيين يتوجهون في مسيرة إلى وزارة الدفاع بالخرطوم -
صحيفة: الحشد الشعبي يخلي مواقعا شرق سوريا والعشائر تبدأ بتشكيل قوات رديفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

ولي العهد السعودي: نحاول بذل قصارى جهدنا من أجل بلدنا وهي رحلة طويلة

Google+ Print

© AFP 2019 / FAYEZ NURELDINE

 وقال ترمب خلال اللقاء "شرف لي أن ألتقي ولي العهد السعودي وهو صديق فعل الكثير لبلاده". 

وأَضاف "أن ما يقوم به ولي العهد السعودي في مكافحة الإرهاب في هو عمل رائع".

وتابع الرئيس الأمريكي: "كانت هناك تساؤلات منذ فترة طويلة بشأن ما إذا كان هناك تورط سعودي في الإرهاب ولكنكم أنهيتم هذا الأمر وأقدر لكم ذلك". 

من جانبه، قال ولي العهد السعودي، "نحاول بذل قصارى جهدنا من أجل بلدنا" لافتا إلى أنها "رحلة طويلة".

وكان الأمير محمد بن سلمان، وصل أمس الخميس إلى أوساكا اليابانية، ليرأس وفد السعودية في قمة قادة دول مجموعة العشرين، بعد زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، تسمرت ليومين.

وستكون التجارة، والتوترات الجيوسياسية، والتهديد الذي يلوح في الأفق بسبب تغير المناخ على جدول الأعمال في قمة العشرين التي تستضيفها أوساكا اليابانية.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
هيئة السوق السعودية توافق على طرح 20%من رؤوم التجارية بالموازي

هيئة السوق السعودية توافق على طرح 20%من رؤوم التجارية بالموازي

الصناعات العسكرية السعودية تتفق مع 3شركات كورية لإنشاء مشروع بالمملكة

الصناعات العسكرية السعودية تتفق مع 3شركات كورية لإنشاء مشروع بالمملكة

إعلان إلحاقي من شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري بخصوص عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018 على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد.

إعلان إلحاقي من شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري بخصوص عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018 على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد.

إعلان إلحاقي من شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري بخصوص عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2019 على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد.

إعلان إلحاقي من شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري بخصوص عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2019 على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد.