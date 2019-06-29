ولي العهد السعودي: نحاول بذل قصارى جهدنا من أجل بلدنا وهي رحلة طويلة

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وقال ترمب خلال اللقاء "شرف لي أن ألتقي ولي العهد السعودي وهو صديق فعل الكثير لبلاده".

وأَضاف ترامب "أن ما يقوم به ولي العهد السعودي في مكافحة الإرهاب في السعودية هو عمل رائع".

وتابع الرئيس الأمريكي: "كانت هناك تساؤلات منذ فترة طويلة بشأن ما إذا كان هناك تورط سعودي في الإرهاب ولكنكم أنهيتم هذا الأمر وأقدر لكم ذلك".

من جانبه، قال ولي العهد السعودي، "نحاول بذل قصارى جهدنا من أجل بلدنا" لافتا إلى أنها "رحلة طويلة".

وكان الأمير محمد بن سلمان، وصل أمس الخميس إلى أوساكا اليابانية، ليرأس وفد السعودية في قمة قادة دول مجموعة العشرين، بعد زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، تسمرت ليومين.

وستكون التجارة، والتوترات الجيوسياسية، والتهديد الذي يلوح في الأفق بسبب تغير المناخ على جدول الأعمال في قمة العشرين التي تستضيفها أوساكا اليابانية.