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المجند "محمد أيمن" بطل الصاعقة.... احتضن الحزام الناسف خلال مداهمة بالعريش وأنقذ حياة 8 من زملائه

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المجند "محمد أيمن" بطل الصاعقة.... احتضن الحزام الناسف خلال مداهمة بالعريش وأنقذ حياة 8 من زملائه المجند "محمد أيمن" بطل الصاعقة.... احتضن الحزام الناسف خلال مداهمة بالعريش وأنقذ حياة 8 من زملائه

اعداد محمد بشاري

التضحيات التى يقدمها رجال القوات المسلحة البواسل فى سيناء سوف يسطرها التاريخ بأحرف من نور، تخليدا لما بذله رجالها من بطولات نادرة ضحوا خلالها بأرواحهم ودمائهم الطاهرة من أجل وشعبها ودفاعا عن الأرض والعرض، إنطلاقا من عقيدتهم القتالية الراسخة التى تربوا عليها فى القوات المسلحة عرين الأبطال.

ففي منتصف ديسمبر 2015، ضجَّت مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بقصة البطل الجندي محمد أيمن، الذي استشهد، لكنه أنقذ 8 من زملائه 2 ضباط، و4 جنود، واثنان من السائقين، عندما تصدى لإرهابي يرتدي حزامًا ناسفًا، حاول استهداف القوات به.

القصة بدأت عندما كان "أيمن" ضمن أبطال القوات المسلحة، في مداهمة لمنطقة زارع الخير فى حي المساعيد بمدينة العريش، وفور نزوله من العربة "الهامر" في مقدمة القوة، بادره تكفيري بمحاولة الهجوم على القوات، وكان يرتدي حزامًا ناسفًا، وبدون تردد "احتضنه" الجندي البطل وأحكم قبضته عليه لينفجر به وينقذ زملاءه الجنود.

الموجز

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