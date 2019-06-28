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عضو بالفيدرالي يعارض خفض معدلات الفائدة

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عضو بالفيدرالي يعارض خفض معدلات الفائدة عضو بالفيدرالي يعارض خفض معدلات الفائدة

مباشر: قال عضو بمجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه يعارض خفض معدلات الفائدة حتى يظهر دليل واضح على مشاكل في الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف "روبرت كابلان" رئيس الفيدرالي في "دالاس" خلال مقابلة مع "فوكس بيزنس"، اليوم الجمعة،لا أريد أن أخفض معدلات الفائدة من أجل تحقيق التوازن في الاقتصاد، وأفضل تعديل السياسة النقدية إذا ظننت أن هناك بعض التدهور الجوهري.

وتابع عضو الفيدرالي: "لهذا السبب أريد أن أغتنم مزيدًا من الوقت لأرى كيف تتكشف الأحداث الاقتصادية".

وتتوافق تصريحات "كابلان" مع تعليات رئيس الفيدرالي جيروم باول الذي ذكر أن البنك لا يزال يدرس البيانات والأحداث من أجل اتخاذ قرار بشان تخفيض معدلات الفائدة أم لا.

وقرر المركزي الأمريكي تثبيت معدلات الفائدة في الاجتماع الأخير، لكنه فتح الباب أمام خفضها إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.

وتتوقع الأسواق المالية أن احتمالات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة في اجتماع الشهر المقبل تصل لـ100 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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