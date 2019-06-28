مورجان ستانلي: تأثير الحرب التجارية سيكون مدمراً على الاقتصاد العالمي

مباشر: قال الرئيس التنفيذي لبنك "مورجان ستانلي" إن الصين والولايات المتحدة لابد أن يعقدان هدنة في نزاعهما، محذراً من الحرب التجارية سيكون لها تأثير مدمر على الاقتصاد العالمي.

وأضاف "جيمس جورمان" في مقابلة مع شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، أمس الخميس: "لا يمكننا خوض حرب تجارية، لأن سيكون لها تأثيراً مدمراً على الاقتصاد العالمي، وهذا لا يعني أنه لا يمكن إجراء تغييرات على طريقة كتابة الاتفاقيات التجارية".

وحذر "جورمان" أنه من غير المحتمل أن يكون هناك حلاً مناسباً للنزاع التجاري بين الدولتين اللذين يمثلين 40 بالمائة من الاقتصاد العالمي بعد اجتماع مجموعة العشرين.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني غداً السبت على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان لمناقشة القضايا التجارية العالقة بينهما.

وأضاف رئيس مورجان ستانلي أن المناقشات التجارية مع الصين قد تستمر لعقد من الزمن لأنها بمثابة إعادة تشكيل العلاقة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.