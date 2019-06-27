12 ألف مسافر يعبرون جسر الملك حسين يوميا

جي بي سي نيوز:- یشھد جسر الملك حسین منذ مطلع الشھر الحالي حركـــة نشطـة وكثیفة للمسافرین من والى الأراضي الفلسطینیة، إذ یزید عدد المسافرین الذین یعبرون الجسر یومیا على 12 ألف مسافر ما بین قادم ومغادر.

وبحسب مدیر إدارة أمن الجسور العقید رامت المطارنة، فأن إدارة أمن الجسور بالتعاون مع الشركاء في الموقع شرعت بتنفیذ خطة لمواجھة أزمة الصیف التي تشھد عادة ذروة الحركة على الجسر نتیجة عودة المغتربین وبدء العطلة الصیفیة للمدارس والجامعات إضافة إلى موسم الحج والعمرة، مبینا انھ وبالتنسیق مع الجانب الاخر فقد تقرر أن یصبح دوام الجسر على مدار 24 ساعة وتم زیادة عدد الكوادر العاملة للتخفیف على الاشقاء وتمكینھم من إنھاء إجراءات

سفرھم في أسرع وقت إضافة إلى زیادة عدد الحافلات.

وأكد العقید المطارنة ان إلادارة تسعى دوما إلى النھوض بالخدمات المقدمـــة للمسـافرین عبر الجسر والتخفیف من عناء السفر، من خلال تسھیل وتبسیط الإجراءات في زمن قیاسي، إضافة إلى توفیر الحد الأقصى من الراحة للقادمین والمغادرین، مشیرا إلى انھ جرى تظلیل كافة الساحات التي یستخدمھا المسافرون اثناء مغادرتھم أو قدومھم إلى الجسر.

وبین ان الإدارة ماضیة في تقدیم كافة الخدمات واتخاذ الإجراءات التي من شأنھا التسھیل على الاشقاء الفلسطینیین اثناء عبورھم الجسر للتواصل مع العالم باعتباره منفذھم الوحید، بما یكفل الحفاظ على ھویتھم وتوفیر كل سبل الراحة لھم، مؤكدا ان الفترة الزمنیة إلى یحتاجھا المسافر سواء المغادر أو القادم لانھاء إجراءات سفره لا تتجاوز 15 دقیقة.

ویوضح العقید المطارنة ان الفترة الواقعة بین حزیران(یونیو) وایلول(سبتمبر) تشھد عادة ازمة مسافرین على الجسر مع بدء العطلة الصیفیة والحركة النشطة لزیارة الأھل والاقارب بالاتجاھین القام والمغادر، داعیا المسافرین إلى متابعة الموقع الإلكتروني للتعرف على الاوقات التي لا یوجد فیھا ازدحام لتلافي الانتظار، إذ یمكن للمسافر المغادرة في أي وقت خلال 24 ساعة.

وكشف أن عدد القادمین والمغادرین من وإلى الأراضي المحتلة عبر جســـر الملك حسین خلال الأشھر الخمسة الماضیة تجاوز الملیون مسافر بنسبة تقترب من حجم المسافرین لنفس الفترة من العام الماضي، مشیرا إلى أن عدد المسافرین منذ بدایة شھر حزیران ( یونیو) یتراوح ما بین 10 و12 ألف مسافر.

وأضاف مدیر الإدارة ان عدد المسافرین القادمین حتى نھایة أیار (مایو) بلغ 462 ألف مسافر في حین بلغ عدد المغادرین لنفس الفترة 542 ألف مسافر بمجموع كلي زاد على الملیون مسافر، إضافة إلى ما یزید على 100 ألف معتمر، مشیرا إلى أن عدد الشاحنات القـــادمة والمغادرة عبــــــــر الجسر خلال الفترة ذاتھا وصل إلى 43 ألف شاحنة تمثل حركة التبادل

التجاري بین البلدین.

وأوضح ان أیة حالات تأخیر عادة ما تتعلق بنقص الوثائق المطلوبة والتي عادة ما یتم مساعدة المسافر لاستكمالھا بأسرع وقت في حین أن عدد الحالات التي یتم ارجاعھا لاستكمال الوثائق قلیلة ، مشددا على أھمیة تأكد المسافرین من كافة الأوراق المطلوبة كجوازات ووثائق السفر وبطاقات العبور وان تكون ساریة المفعول خاصة فیما یتعلق بابناء الأردنیین الذین یحتاجون إلى موافقة ولي الأمر على السفر.

ومع قرب بدء موسم الحج اشار العقید المطارنة انھ بدء العمل في مدینة حجاج غور نمرین التي تم الانتھاء من تشییدھا حدیثا إذ أصبح بالامكان انھاء كافة معاملات الحجاج والمعتمرین داخل المدبنة دون الحاجة لدخول مبنى الإدارة، مبینا أن المدینة یتوفر فیھا كافة الخدمات اللازمة لراحة الحجاج والمعتمرین وكافة الخدمات التي یحتاجونھا وبأفضل المواصفات.

من جانبھم ثمن العـدیـد من المسافرین ممن التقتھم ”الغد“ خلال جولتھا في الجسر سھولــــــة الإجراءات التي تقوم بھا الإدارة لخـــدمة القادمین والمغادرین عبر ھذا الجســر، معبرین عن شكـــرھم للملك عبد الله الثاني وإدارة الأمن العام وإدارة أمن الجسور والشعب الأردني مواقفــھم النبیلة تجاه أشقائھم