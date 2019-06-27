محمد صبحي: " المجتمع في حاجة لإعلام مختلف ونمر بكثير من الإحباطات لتدني المستوى الأخلاقي"

قال الفنان محمد صبحي، إن العلم والإبداع لا شاطئ لهما، مشيراً إلى أن مصر بدأت بشكل جديد تلملم أوراق المجتمع بشكل فيه تصحيح لبعض ما كنا نعتقد أنه خطأ، موضحاً أنه لا قيمة لنهر أو هرم بلا بشر، والتخرج ليس نهاية المطاف، ناصحاً طلاب كلية الإعلام "اوعي يكون طموحك شهادة التخرج، خد قرار لان تكون مختلفا".

وأضاف محمد صبحي، خلال مشاركته في حفل تخريج دفعة 2018 من كلية الإعلام جامعة القاهرة، "نحن في أشد الحاجة لاعلام مختلف"، لافتا إلى أن الإعلام في فترة جمال عبد الناصر كان إعلاما موجها إلا أنه ليس لشخص بل إعلام موجه لخدمة الوطن، متمنياً لطلاب كلية الإعلام العمل في المجال الإعلامي.

وأكد، "نمر بكثير من الإحباطات لتدني المستوى الأخلاقي في المجتمع"، لافتاً إلى أنه فخور بالحالة الأخلاقية التي تميزت بها طبيعة تفاعل طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة مع أعضاء هيئة التدريس.

وأوضح "قعدت كتير على تواصل مع طلبة جامعات مصر، النهارده بس أقدر أقول حققوا اللي كان نفسي فيه من خلال مشروعات تخرج طلاب الكلية، التي تناولت طبيعة الحياة في سيوة وسيناء"، مشددا على ضرورة البحث عن نجوم المجتمع الحقيقيين.