أخبار عاجلة

العسكري السوداني: مستعدون للتفاوض الفوري مع المعارضة -
الصفدي يؤكد لجيفري أن بلاده تشجع العودة الطوعية للاجئين السوريين -
محسن عادل: اختفاء السلع وتهريب البضائع كان من أسباب خروج الملايين ضد الإخوان في 30 يونيو -
#حديث_المساء | عماد الدين حسين: علاقات مصر الخارجية ازدهرت عقب ثورة 30 يونيو -
السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة مجموعة العشرين باليابان -
محسن عادل: المساندة الشعبية للقيادة السياسية بعد 30 يونيو دعمت برامج الإصلاح الاقتصادي -
#حديث_المساء | محسن عادل: جماعة الإخوان اعتمدت على آليات خاطئة أصابت الاقتصاد المصري بضرر شديد -
عماد الدين حسين: 30 يونيو أنهت حلم تنظيم الإخوان للسيطرة على المنطقة العربية بدعم غربي واضح -
كان 2019 | الأحد 30 يونيو 2019 - الحلقة الكاملة -
الشيخ خالد الجندي: خلط الدين بالسياسة أدى إلى كوارث على يد علماء السوء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. الموجز

محمد صبحي: " المجتمع في حاجة لإعلام مختلف ونمر بكثير من الإحباطات لتدني المستوى الأخلاقي"

Google+ Print
محمد صبحي: " المجتمع في حاجة لإعلام مختلف ونمر بكثير من الإحباطات لتدني المستوى الأخلاقي" محمد صبحي: " المجتمع في حاجة لإعلام مختلف ونمر بكثير من الإحباطات لتدني المستوى الأخلاقي"

 

قال الفنان محمد صبحي، إن العلم والإبداع لا شاطئ لهما، مشيراً إلى أن بدأت بشكل جديد تلملم أوراق المجتمع بشكل فيه تصحيح لبعض ما كنا نعتقد أنه خطأ، موضحاً أنه لا قيمة لنهر أو هرم بلا بشر، والتخرج ليس نهاية المطاف، ناصحاً طلاب كلية الإعلام "اوعي يكون طموحك شهادة التخرج، خد قرار لان تكون مختلفا".

وأضاف محمد صبحي، خلال مشاركته في حفل تخريج دفعة 2018 من كلية الإعلام جامعة القاهرة، "نحن في أشد الحاجة لاعلام مختلف"، لافتا إلى أن الإعلام في فترة جمال عبد الناصر كان إعلاما موجها إلا أنه ليس لشخص بل إعلام موجه لخدمة الوطن، متمنياً لطلاب كلية الإعلام العمل في المجال الإعلامي.

وأكد، "نمر بكثير من الإحباطات لتدني المستوى الأخلاقي في المجتمع"، لافتاً إلى أنه فخور بالحالة الأخلاقية التي تميزت بها طبيعة تفاعل طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة مع أعضاء هيئة التدريس.

وأوضح "قعدت كتير على تواصل مع طلبة جامعات مصر، النهارده بس أقدر أقول حققوا اللي كان نفسي فيه من خلال مشروعات تخرج طلاب الكلية، التي تناولت طبيعة الحياة في سيوة وسيناء"، مشددا على ضرورة البحث عن نجوم المجتمع الحقيقيين.

الموجز

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
#حديث_المساء | عماد الدين حسين: علاقات مصر الخارجية ازدهرت عقب ثورة 30 يونيو

#حديث_المساء | عماد الدين حسين: علاقات مصر الخارجية ازدهرت عقب ثورة 30 يونيو

#حديث_المساء | محسن عادل: جماعة الإخوان اعتمدت على آليات خاطئة أصابت الاقتصاد المصري بضرر شديد

#حديث_المساء | محسن عادل: جماعة الإخوان اعتمدت على آليات خاطئة أصابت الاقتصاد المصري بضرر شديد

السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019

السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019

#حديث_المساء | ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من جماعة كانت تسعى لتحقيق مجدها الشخصي

#حديث_المساء | ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من جماعة كانت تسعى لتحقيق مجدها الشخصي