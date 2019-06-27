أخبار عاجلة

العسكري السوداني: مستعدون للتفاوض الفوري مع المعارضة -
الصفدي يؤكد لجيفري أن بلاده تشجع العودة الطوعية للاجئين السوريين -
محسن عادل: اختفاء السلع وتهريب البضائع كان من أسباب خروج الملايين ضد الإخوان في 30 يونيو -
#حديث_المساء | عماد الدين حسين: علاقات مصر الخارجية ازدهرت عقب ثورة 30 يونيو -
السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة مجموعة العشرين باليابان -
محسن عادل: المساندة الشعبية للقيادة السياسية بعد 30 يونيو دعمت برامج الإصلاح الاقتصادي -
#حديث_المساء | محسن عادل: جماعة الإخوان اعتمدت على آليات خاطئة أصابت الاقتصاد المصري بضرر شديد -
عماد الدين حسين: 30 يونيو أنهت حلم تنظيم الإخوان للسيطرة على المنطقة العربية بدعم غربي واضح -
كان 2019 | الأحد 30 يونيو 2019 - الحلقة الكاملة -
الشيخ خالد الجندي: خلط الدين بالسياسة أدى إلى كوارث على يد علماء السوء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. الموجز

مد التقديم للقبول بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا حتى 1 يوليو

Google+ Print
مد التقديم للقبول بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا حتى 1 يوليو مد التقديم للقبول بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا حتى 1 يوليو

 

الموجز

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن مد فترة التقديم للقبول بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM فى محافظات "الجيزة - القاهرة – الإسكندرية – كفر الشيخ – الدقهلية – الإسماعيلية – البحر الأحمر – أسيوط – الأقصر – المنوفية – الغربية – العبور – الشرقية – قنا – بنى سويف"، حتى يوم 1 يوليو 2019.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM، يوم 18 يونيو 2019 ، على أن يتم  التقديم  إلكترونياً من خلال هذا الرابط: " http://emis.gov.eg/"، حيث يقوم الطالب بإنهاء إجراءات التقدم الإلكترونى وطباعة استمارة التقدم مع قيام ولى الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتماده.

وتقرر أن يتم إجراء الاختبارات للطلبة الراغبين فى الالتحاق بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM، يومى 24 و25 يوليو 2019.

ووضعت الوزارة عدة شروط للتقدم لاختبارات القبول فى مدارس المتفوقين، أن يكو عمر المتقدم فى 1 أكتوبر 2019 لا يزيد عن 18 عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى دور أول عام 2019، ويمكن الاطلاع على الشروط كاملة عبر الرابط: http://moe.gov.eg/stem/doc/Declaration_students_stem_19-20.pdf

وفى سياق متصل، أعلنت وحدة STEM بوزارة التربية والتعليم، على مد فترة التقدم للاعتماد كمدرب بمدارس المتفوقين فى العلوم و التكنولوجيا STEM، حتى يوم 15 يوليو 2019، وذلك طبقاً للشروط المعلنة على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

 

الموجز

مواضيع متعلقة
السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة مجموعة العشرين باليابان

السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة مجموعة العشرين باليابان

مفاجأة.. عمرو دياب لم يتزوج دينا الشربيني حتى الان

مفاجأة.. عمرو دياب لم يتزوج دينا الشربيني حتى الان

الأزهر الشريف يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

الأزهر الشريف يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية: تصحيح العينات العشوائية مبشرة وإعلان النتيجة قريبا

رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية: تصحيح العينات العشوائية مبشرة وإعلان النتيجة قريبا