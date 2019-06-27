أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: خلط الدين بالسياسة أدى إلى كوارث على يد علماء السوء -
السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019 -
الشيخ خالد الجندي في ذكرى ثورة 30 يونيو: أعادتنا إلى ديننا ووطننا -
#حديث_المساء | ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من جماعة كانت تسعى لتحقيق مجدها الشخصي -
#حديث_المساء | ياسمين عز: كل التحية والتقدير لكل مصري يحلم بمستقبل أفضل لبلده -
"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018 -
سوق الأسهم السعودية يرتفع 3.58% خلال يونيو..ويربح 81 مليار ريال -
السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019 -
الصبح - آخر أخبار ( الفن - الرياضة - السياسة ) حلقة الأحد 30- 6 - 2019 -
#حديث_المساء | المنتخب يبدأ تدريبات بدنية استعدادً لمواجهة أوغندا في التاسعة من مساء اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

إيران واليمن وخاشقجي... ولي العهد السعودي وماي يجتمعان بقمة العشرين

Google+ Print

 قال المتحدث الرسمي للصحفيين "ستستغل ماي الفرصة لبحث قضايا إقليمية مهمة مع ولي العهد بما في ذلك ضرورة تهدئة التوتر في الخليج وأن تدعم كل الأطراف عملية إنهاء الصراع في اليمن" مضيفا أن ماي ستناقش أيضا قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي؛ بحسب "رويتر".

© AP Photo / Jacquelyn Martin, Pool

كما يلتقي ولي العهد السعودي الرئيس الأمريكي دونالد على هامش قمة مجموعة العشرين، التي تنطلق يومي 28 و29 يونيو/ حزيران الجاري في مدينة أوساكا اليابانية.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض، الثلاثاء الماضي، إنه من المقرر أن يناقش ترامب وولي العهد السعودي خلال اللقاء تصاعد التوترات مع إيران وتهديداتها لاستقرار المنطقة.

كما يلتقي الأمير محمد بن سلمان رؤساء الدول والحكومات لأكبر عشرين في العالم الجمعة والسبت في مدينة أوساكا اليابانية ثاني مركز اقتصادي لليابان، ضمن فعاليات قمة العشرين.

وكان ولي العهد السعودي وصل في وقت سابق الخميس إلى اليابان، قادما من كوريا الجنوبية بعد زيارة رسمية.

وكان في استقباله بمطار كانساي الدولي وزيرة الدولة اليابانية توشيكو آبي، وسفير المملكة في اليابان نايف الفهادي، والملحق العسكري السعودي في اليابان العقيد خالد الحواس، وعدد من أعضاء السفارة.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الأخبار - في الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو .. تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بشهادة المؤسسات العالمية

الأخبار - في الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو .. تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بشهادة المؤسسات العالمية

ترامب يصنع التاريخ.. أول رئيس أمريكي يدخل كوريا الشمالية

ترامب يصنع التاريخ.. أول رئيس أمريكي يدخل كوريا الشمالية

الأخبار - ترامب يعبر الحدود بين الكوريتين ليكون أول رئيس أمريكي يدخل إلى الأراضي الكورية الشمالية

الأخبار - ترامب يعبر الحدود بين الكوريتين ليكون أول رئيس أمريكي يدخل إلى الأراضي الكورية الشمالية

الاقتصاد السعودي ينمو 1.66% بالربع الأول

الاقتصاد السعودي ينمو 1.66% بالربع الأول