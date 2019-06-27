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العسكري السوداني: مستعدون للتفاوض الفوري مع المعارضة
-
الأحد 30 يونيو 2019 06:22 مساءً
الصفدي يؤكد لجيفري أن بلاده تشجع العودة الطوعية للاجئين السوريين
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الأحد 30 يونيو 2019 06:22 مساءً
محسن عادل: اختفاء السلع وتهريب البضائع كان من أسباب خروج الملايين ضد الإخوان في 30 يونيو
-
الأحد 30 يونيو 2019 06:19 مساءً
#حديث_المساء | عماد الدين حسين: علاقات مصر الخارجية ازدهرت عقب ثورة 30 يونيو
-
الأحد 30 يونيو 2019 06:19 مساءً
السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة مجموعة العشرين باليابان
-
الأحد 30 يونيو 2019 06:14 مساءً
محسن عادل: المساندة الشعبية للقيادة السياسية بعد 30 يونيو دعمت برامج الإصلاح الاقتصادي
-
الأحد 30 يونيو 2019 06:08 مساءً
#حديث_المساء | محسن عادل: جماعة الإخوان اعتمدت على آليات خاطئة أصابت الاقتصاد المصري بضرر شديد
-
الأحد 30 يونيو 2019 06:08 مساءً
عماد الدين حسين: 30 يونيو أنهت حلم تنظيم الإخوان للسيطرة على المنطقة العربية بدعم غربي واضح
-
الأحد 30 يونيو 2019 06:08 مساءً
كان 2019 | الأحد 30 يونيو 2019 - الحلقة الكاملة
-
الأحد 30 يونيو 2019 06:07 مساءً
الشيخ خالد الجندي: خلط الدين بالسياسة أدى إلى كوارث على يد علماء السوء
-
الأحد 30 يونيو 2019 05:54 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
ياسمين عز تبعث برسالة شكر للقوات المسلحة والشرطة على دورهما في حفظ الأمن خلال البطولة الأفريقية
فيديو
Mbc مصر
الخميس 27 يونيو 2019 06:41 مساءً
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فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
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الأحد 30 يونيو 2019 06:19 مساءً
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الأحد 30 يونيو 2019 06:08 مساءً
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الأحد 30 يونيو 2019 06:08 مساءً
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