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الرئاسة التونسية تكشف حقيقة الحالة الصحية للرئيس السبسي

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الرئاسة التونسية تكشف حقيقة الحالة الصحية للرئيس السبسي الرئاسة التونسية تكشف حقيقة الحالة الصحية للرئيس السبسي

الموجز


قالت الناطقة الرسمية باسم الرئاسة التونسية، سعيدة قراش، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، الخميس، إن حالة الرئيس الباجي قايد السبسي مستقرة.

وأضافت قراش أن السبسي يخضع حاليا لمزيد من الفحوص الطبية بعد نقله إلى المستشفى العسكري.

وأكدت أن نقل الرئيس البالغ من العمر (92 عاما) إلى هذا المستشفى العام يؤكد الثقة بالقدرات التونسية والشفافية في التعامل مع صحة الرئيس.

وزار رئيس التونسية، يوسف الشاهد، السبسي في المستشفى، حيث دعا لوقف بث الشائعات بشأن صحته.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته على  الصفحة الرسمية التابعة لها على موقع "فيسبوك"، إنه تم نقل "رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الخميس إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج اللازم وحالته الآن في استقرار ويخضع للفحوصات اللازمة".

ويأتي إعلان الرئاسة بعد ساعات من كشف وسائل إعلام تونسية، الخميس، عن وقوع تفجيرين انتحاريين في وسط العاصمة تونس، مخلفين قتيلا وعددا من الجرحى.

الموجز

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