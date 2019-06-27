وكيل "إعلام البرلمان": دور العرض المملوكه للدولة تحتاج لإعادة هيكلة وتطوير

مشاركة

أكدت النائبة جليلة عثمان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أنها تقدمت بطلب إحاطة بالبرلمان لبحث تطوير دور العرض المملوكة للدولة وتحسين استخدامها، مشيرة إلى أن بعضها تابع لشركة "مصر للسينما"، والتى تمتلك ثروة كبيرة للغاية من دور عرض وغيرها .

وأشارت وكيل لجنة الثقافه والإعلام بمجلس النواب، إلى أن هذه الشركة تابعة لقطاع الأعمال ثم جرى نقل تبعيتها لوزارة الثقافة منذ 3 سنوات، ومن حينها يقومون بإعداد هياكلها التنظيمية ولم تعلن أى خطة بعد، مؤكدة أن هناك دور عرض مغلقة لعدة سنوات ومنها ما هو مهمل أيضا .

وأضافت وكيل لجنة...