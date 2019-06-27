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وكيل "إعلام البرلمان": دور العرض المملوكه للدولة تحتاج لإعادة هيكلة وتطوير

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وكيل "إعلام البرلمان": دور العرض المملوكه للدولة تحتاج لإعادة هيكلة وتطوير وكيل "إعلام البرلمان": دور العرض المملوكه للدولة تحتاج لإعادة هيكلة وتطوير

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أكدت النائبة جليلة عثمان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أنها تقدمت بطلب إحاطة بالبرلمان لبحث تطوير دور العرض المملوكة للدولة وتحسين استخدامها، مشيرة إلى أن بعضها تابع لشركة " للسينما"، والتى تمتلك ثروة كبيرة للغاية من دور عرض وغيرها .
وأشارت وكيل لجنة الثقافه والإعلام بمجلس النواب، إلى أن هذه الشركة تابعة لقطاع الأعمال ثم جرى نقل تبعيتها لوزارة الثقافة منذ 3 سنوات، ومن حينها يقومون بإعداد هياكلها التنظيمية ولم تعلن أى خطة بعد، مؤكدة أن هناك دور عرض مغلقة لعدة سنوات ومنها ما هو مهمل أيضا .
وأضافت وكيل لجنة...

الموجز

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