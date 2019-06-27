الملك والشيخ محمد بن زايد يغردان عن العلاقات بين الاردن والامارات

جي بي سي نيوز - : قال جلالة الملك عبد الله الثاني إننا والامارات وقفنا كتفا بكتف في مختلف الظروف .

أضاف في تغريدة على تويتر الأربعاء : ( تابعت والحسين تمرينا عسكريا مشتركا في أبوظبي مع أخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي تجمعني به صداقة وأخوة عززت ما بين بلدينا من محبة وتعاون راسخين منذ عقود ) .

وقال جلالته : إن الامارات والاردن وقفا كتفا بكتف في مختلف الظروف ، حفظ الله الاخوة بيننا والامان في ا وطاننا " .

من جانبه ، غرد سمو الشيخ محمد بن زايد مشيدا بعلاقات البلدين الشقيقين ، وقال في تغريدته : شهدت واخي الملك عبد الله ملك الاردن وولي عهده الامير الحسين بن عبد الله في ابو ظبي التمرين العسكري المشترك " الثوابت القوية 1 " ..

وقال سموه : علاقاتنا وتعاوننا راسخ ومتين وقواتنا تتمتع بالجاهزية والكفاءة والانسجام للعمل معا لصالح استقرار المنطقة والتصدي لمختلف التهديدات " .