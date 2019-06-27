أخبار عاجلة

العسكري السوداني: مستعدون للتفاوض الفوري مع المعارضة -
الصفدي يؤكد لجيفري أن بلاده تشجع العودة الطوعية للاجئين السوريين -
محسن عادل: اختفاء السلع وتهريب البضائع كان من أسباب خروج الملايين ضد الإخوان في 30 يونيو -
#حديث_المساء | عماد الدين حسين: علاقات مصر الخارجية ازدهرت عقب ثورة 30 يونيو -
السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة مجموعة العشرين باليابان -
محسن عادل: المساندة الشعبية للقيادة السياسية بعد 30 يونيو دعمت برامج الإصلاح الاقتصادي -
#حديث_المساء | محسن عادل: جماعة الإخوان اعتمدت على آليات خاطئة أصابت الاقتصاد المصري بضرر شديد -
عماد الدين حسين: 30 يونيو أنهت حلم تنظيم الإخوان للسيطرة على المنطقة العربية بدعم غربي واضح -
كان 2019 | الأحد 30 يونيو 2019 - الحلقة الكاملة -
الشيخ خالد الجندي: خلط الدين بالسياسة أدى إلى كوارث على يد علماء السوء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الملك والشيخ محمد بن زايد يغردان عن العلاقات بين الاردن والامارات

Google+ Print

جي بي سي نيوز - : قال جلالة الملك عبد الله الثاني إننا والامارات وقفنا كتفا بكتف في مختلف الظروف .
أضاف في تغريدة على تويتر الأربعاء : ( تابعت والحسين تمرينا عسكريا مشتركا في أبوظبي مع أخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي تجمعني به صداقة وأخوة عززت ما بين بلدينا من محبة وتعاون راسخين منذ عقود ) .
وقال جلالته : إن الامارات والاردن وقفا كتفا بكتف في مختلف الظروف ، حفظ الله الاخوة بيننا والامان في ا وطاننا " .

من جانبه ، غرد سمو الشيخ محمد بن زايد مشيدا بعلاقات البلدين الشقيقين ، وقال في تغريدته : شهدت واخي الملك عبد الله ملك الاردن وولي عهده الامير الحسين بن عبد الله في ابو ظبي التمرين العسكري المشترك " الثوابت القوية 1 " ..

وقال سموه : علاقاتنا وتعاوننا راسخ ومتين وقواتنا تتمتع بالجاهزية والكفاءة والانسجام للعمل معا لصالح استقرار المنطقة والتصدي لمختلف التهديدات " .

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
علوش : العلاقات الاردنية السورية ستتحسن عندما يقرر الأردن ذلك

علوش : العلاقات الاردنية السورية ستتحسن عندما يقرر الأردن ذلك

"موديز": جهود الأردن لخفض عجز الموازنة تدعم تصنيفها الإئتماني

"موديز": جهود الأردن لخفض عجز الموازنة تدعم تصنيفها الإئتماني

الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية تصدت لهجوم للمسلحين بطائرات مسيرة على قاعدة حميميم

الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية تصدت لهجوم للمسلحين بطائرات مسيرة على قاعدة حميميم

يديعوت : الروس يرون ايران عبئا عليهم في سوريا

يديعوت : الروس يرون ايران عبئا عليهم في سوريا