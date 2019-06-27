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أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسي

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وأرسل الأحمد برقية تعزية إلى في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات للأمن بمدينة العريش شمال سيناء، حسب صحيفة "القبس" الكويتية.

© Sputnik . Mohammed Ebaid

وأعرب الأمير عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة "لهذا العمل الإرهابي الشنيع".

وأكد الأمير تأييد الكويت "لكافة ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره مؤكدا سموه موقف دولة الكويت الرافض للارهاب بكافة أشكاله وصوره".

وبعث ولي العهد نواف الأحمد وجابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تعزية مماثلتين.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس الأربعاء، نجاحها في إجهاض هجوم مسلح قامت به مجموعة من العناصر جنوب غرب العريش في شمال سيناء.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية المصرية أنه "قامت مجموعة من العناصر الإرهابية بمهاجمة منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش بشمال سيناء، حيث تصدت لها القوات". 

وأضاف البيان، الذي نشرته "بوابة الأهرام"المصرية: "أسفرت المواجهات عن استشهاد ضابط و٦ مجندين، ومصرع ٤ من تلك العناصر الإرهابية انفجر في أحدهم حزام ناسف كان يحمله". 

وأشار البيان إلى أنه "تم العثور بحوزتهم على أحزمة ناسفة، وأسلحه آلية، وقنابل يدوية".

وشددت وزارة الداخلية المصرية على أنه يتم مطاردة تلك العناصر، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

SputnikNews

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