تونس تشتعل .. تفاصيل تفجير تونس بعد بلاغ عن هجوم مسلح على محطة إرسال تليفزيوني.. وانفجار ثان يضرب العاصمة

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

أكدت وسائل الإعلام التونسية اليوم، الخميس، أن تفجيرا انتحاريا استهدف سيارة شرطة في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة التونسية، ما أدى لسقوط 2 مصابين من صفوف قوات الأمن التونسيةبحسب ما نشره صدى البلد .

وقالت وسائل الإعلام التونسية إن التفجير وقع بعد الإبلاغ عن هجوم مسلح سيقع بمحطة إرسال تليفزيوني جنوبي البلاد.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشر صور العملية الإرهابية في منطقة باب بحر في العاصمة ضد الشرطة التونسية.

وأصدرت وزارة الدفاع الوطني بتونس بيانا جاء فيه أن الهجوم وقع في حدود الساعة الثالثة و30 دقيقة بتوقيت تونس فجر اليوم، الخميس.

بعد سقوط مصابين.. انفجار ثان يضرب العاصمة التونسية

وقع تفجير ثان في العاصمة التونسية قبل قليل .

وأكدت وسائل الإعلام التونسية قبل قليل استهدف تفجير انتحاري لـ سيارة شرطة في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة التونسية.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشر صور العملية الإرهابية في منطقة باب بحر في العاصمة ضد الشرطة التونسية.

وأصدرت وزارة الدفاع الوطني بـ تونس بيانا جاء فيه إن الهجوم وقع في حدود الساعة الثالثة و30 دقيقة بتوقيت تونس فجر اليوم الخميس". (المصدر)

ونشرت سكاي نيوز منذ قليل رواية شهود عن دوي انفجار ضخم تردد في المنطقة، فيما ذكرت الداخلية التونسية أن رجلي أمن وثلاثة مدنيين أصيبوا، في التفجير.

في المقابل، كشفت مصادر محلية إصابة 4 أشخاص ومقتل آخرين، لم يحدد عددهم بعد، في الانفجار الأول.

أما الانفجار الثاني فاستهدف وحدة مكافحة الإرهاب في الشارع الرئيسي بالعاصمة تونس. ولم يعرف بعد ما إذا كان التفجير الثاني خلف خسائر بشرية.