أخبار عاجلة

محسن عادل: المساندة الشعبية للقيادة السياسية بعد 30 يونيو دعمت برامج الإصلاح الاقتصادي -
#حديث_المساء | محسن عادل: جماعة الإخوان اعتمدت على آليات خاطئة أصابت الاقتصاد المصري بضرر شديد -
عماد الدين حسين: 30 يونيو أنهت حلم تنظيم الإخوان للسيطرة على المنطقة العربية بدعم غربي واضح -
كان 2019 | الأحد 30 يونيو 2019 - الحلقة الكاملة -
الشيخ خالد الجندي: خلط الدين بالسياسة أدى إلى كوارث على يد علماء السوء -
السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019 -
الشيخ خالد الجندي في ذكرى ثورة 30 يونيو: أعادتنا إلى ديننا ووطننا -
#حديث_المساء | ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من جماعة كانت تسعى لتحقيق مجدها الشخصي -
#حديث_المساء | ياسمين عز: كل التحية والتقدير لكل مصري يحلم بمستقبل أفضل لبلده -
"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. الموجز

كاتب سعودى: قطر تستعين بمؤسسات أجنبية لنشر معلومات زائفة ضد الدول العربية

Google+ Print
كاتب سعودى: قطر تستعين بمؤسسات أجنبية لنشر معلومات زائفة ضد الدول العربية كاتب سعودى: قطر تستعين بمؤسسات أجنبية لنشر معلومات زائفة ضد الدول العربية

مشاركة
أكد الكاتب الصحفى فيصل عباس رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز ، أن قطر تستعين بمؤسسات إعلامية أجنبية لنشر معلومات زائفة ضد عدد من الدول العربية، مضيفًا أن تلك المسألة مثبتة فى أكثر من نموذج .
 
وأضاف فيصل عباس، فى تصريحات له، أن هناك مكينة إعلامية تعمل على التأثير على وسائل الإعلام الأجنبية وتزويدها بالمعلومات الخاطئة ضد عدد من الدول العربية التى على خلاف معها، متابعًا: "فهذه سياسة متبعة فى قطر وللأسف يقع ضحيتها عدد من الصحفيين الأجانب".
 
وذكر الكاتب الصحفى فيصل عباس رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز السعودية، أن قطر...

الموجز

مواضيع متعلقة
سوق الأسهم السعودية يرتفع 3.58% خلال يونيو..ويربح 81 مليار ريال

سوق الأسهم السعودية يرتفع 3.58% خلال يونيو..ويربح 81 مليار ريال

"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018

"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018

هيئة السوق السعودية توافق على طرح 20%من رؤوم التجارية بالموازي

هيئة السوق السعودية توافق على طرح 20%من رؤوم التجارية بالموازي

الصناعات العسكرية السعودية تتفق مع 3شركات كورية لإنشاء مشروع بالمملكة

الصناعات العسكرية السعودية تتفق مع 3شركات كورية لإنشاء مشروع بالمملكة