4 عمليات إرهابية في العاصمة التونس وضواحيها

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن شارع الحبيب بورقيبة شهد التفجير الأول، فيما شهدت منطقة "القوجاني " عملية أخرى، ووقع التفجير الثالث في منطقة فوشانة بالعاصمة.

وتابع أن منطقة قفصة شهدت عملية إرهابية أخرى بالسلاح، وأن الإصابات حتى الآن متفاوتة بين المدنيين والأمنيين.

وتابع السكندراني، أن انتحاريا فجر نفسه صباح اليوم الخميس 27 يونيو/ حزيران بالقرب من دورية شرطة بأكبر شوارع العاصمة، إلا أنه لم يسفر الحادث عن إصابات، وأن هذه المعلومات أولية غير قاطعة.

واستطرد قائلا: "أرجو ألا يكون التفجير له علاقة بالعملية الانتخابية المقررة خلال الفترة القليلة المقبلة، وألا تكون ذريعة لتأجيل الانتخابات".

وأفاد شهود عيان تواصلت "سبوتنيك" معهم، أن انتحاريا فجر نفسه في شارع الحبيب بورقيبة منذ قليل، كما أكدوا وقوع عمليات أخرى في قفصة ومناطق أخرى بالعاصمة تونس.