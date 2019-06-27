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شيف سعودية تكشف ما قاله محمد بن سلمان بعدما أكل "لحم الواغيو"

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شيف سعودية تكشف ما قاله محمد بن سلمان بعدما أكل "لحم الواغيو" شيف سعودية تكشف ما قاله محمد بن سلمان بعدما أكل "لحم الواغيو"

وتحدثت الجحدلي مع صحيفة "عكاظ" ، وكشفت عن تفاصيل لقائها مع بن سلمان في أحد مطاعم جدة.

وقالت الشيف لمى إنها "قدمت لولي العهد طبق لحم الواغيو نيو ستايل، إضافة إلى السلطة التي يفضلها".

​وأضافت: "سألته عن رأيه فأبدى إعحابه الشديد بمذاق الأطباق"، وأعربت عن غاية سعادتها، مؤكدة أن تشجيع ولي العهد حافز للشباب السعودي بأكمله.

واعتبرت لمى ثناء ولي العهد دليلا آخر على أنه أكبر داعم للمرأة السعودية في جميع المجالات، ما أدى إلى اجتهادها وإبراز مواهبها وقدراتها في جميع التخصصات لخدمة الوطن. 

وقالت لمى: "كنت متدربة في أحد المطاعم الشهيرة في دبي، وحين طلبوني في موسم جدة للعمل كأول شيف سعودية لم أتأخر، وقد تشرفت بإعداد أطباق ولي العهد".

​وأضافت أن لقاءها بالأمير محمد رفع معنويات الشباب في مختلف المهن والتخصصات.

وكان ولي العهد السعودي ظهر وهو يتناول الغداء مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أحد مطاعم جدة، والتقط صورا مع طهاة في المطعم.

ومع تداول صور غداء محمد بن سلمان مع مايك بومبيو على كورنيش جدة، احتل هاشتاغ #محمد_بن_سلمان_في_كورنيش_جدة المركز الأول في قائمة الموضوعات الأكثر رواجا بين السعوديين في "تويتر".

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