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محسن عادل: المساندة الشعبية للقيادة السياسية بعد 30 يونيو دعمت برامج الإصلاح الاقتصادي
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الأحد 30 يونيو 2019 06:08 مساءً
#حديث_المساء | محسن عادل: جماعة الإخوان اعتمدت على آليات خاطئة أصابت الاقتصاد المصري بضرر شديد
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الأحد 30 يونيو 2019 06:08 مساءً
عماد الدين حسين: 30 يونيو أنهت حلم تنظيم الإخوان للسيطرة على المنطقة العربية بدعم غربي واضح
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الأحد 30 يونيو 2019 06:08 مساءً
كان 2019 | الأحد 30 يونيو 2019 - الحلقة الكاملة
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الأحد 30 يونيو 2019 06:07 مساءً
الشيخ خالد الجندي: خلط الدين بالسياسة أدى إلى كوارث على يد علماء السوء
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الأحد 30 يونيو 2019 05:54 مساءً
السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019
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الأحد 30 يونيو 2019 05:54 مساءً
الشيخ خالد الجندي في ذكرى ثورة 30 يونيو: أعادتنا إلى ديننا ووطننا
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الأحد 30 يونيو 2019 05:43 مساءً
#حديث_المساء | ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من جماعة كانت تسعى لتحقيق مجدها الشخصي
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الأحد 30 يونيو 2019 05:42 مساءً
#حديث_المساء | ياسمين عز: كل التحية والتقدير لكل مصري يحلم بمستقبل أفضل لبلده
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الأحد 30 يونيو 2019 05:42 مساءً
"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018
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الأحد 30 يونيو 2019 05:35 مساءً
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8 الصبح - انفوجراف لنتائج مباريات الأمس و اهم مباريات اليوم في بطولة كأس الأمم الإفريقية
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DMC
الخميس 27 يونيو 2019 12:31 مساءً
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