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محلل سعودى: قبول أردوغان لنتائج انتخابات إسطنبول محاولة لإنقاذ نفسه من الانهيار

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محلل سعودى: قبول أردوغان لنتائج انتخابات إسطنبول محاولة لإنقاذ نفسه من الانهيار محلل سعودى: قبول أردوغان لنتائج انتخابات إسطنبول محاولة لإنقاذ نفسه من الانهيار

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أكد خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، أن أكبر المدن التركية وهى إسطنبول مسقط رأس أردوغان تصفع حزب العدالة والتنمية للمرة الثانية، والليرة التركية بعد فترة طويلة من الهبوط تشهد ارتفاع فى قيمتها أمام الدولار متفاعلة مع نتائج انتخابات بلدية إسطنبول بفوز ساحق للمعارضة.
وأضاف المحلل السياسى السعودى فى سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، أن قبول أردوغان بنتائج انتخابات إسطنبول وفوز إمام أوغلو ، لايعكس احترام للديمقراطية كما يسوق البعض وهو الذى سعى فى المرة الأولى لإلغاءها، هذا الرضوخ لنتائج الانتخابات يعكس حالة...

الموجز

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