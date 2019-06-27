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برلماني: قانون ربط شغل الوظائف والترقية بعدم تعاطي المخدرات يحقق الانضباط

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برلماني: قانون ربط شغل الوظائف والترقية بعدم تعاطي المخدرات يحقق الانضباط برلماني: قانون ربط شغل الوظائف والترقية بعدم تعاطي المخدرات يحقق الانضباط

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قال النائب محمد الدامي، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها والترقية بها، وربط ذلك بإجراء تحليل المخدرات، مشروع جيد يحقق الانضباط في الجهاز الإداري للدولة.
وأضاف "الدامي" لـ"اليوم السابع"، أنه يؤيد إلزام كل موظف بإجراء تحليل المخدرات، وأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة من يمتنع عن إجراء التحليل، وأن يتم فصل الموظف متعاطي المخدرات إذا استمر في التعاطي ولم يتوقف عنه.
وينص مشروع القانون علي أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو...

الموجز

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