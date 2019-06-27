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خبير بمكافحة الإرهاب: محمد ناصر ومعتز مطر مجرد أداة للجماعة الإرهابية

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خبير بمكافحة الإرهاب: محمد ناصر ومعتز مطر مجرد أداة للجماعة الإرهابية خبير بمكافحة الإرهاب: محمد ناصر ومعتز مطر مجرد أداة للجماعة الإرهابية

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قال اللواء رضا يعقوب، الخبير فى مكافحة الإرهاب الدولى، إن الإعلاميين التابعين للجماعة الإرهابية محمد ناصر ومعتز مطر، يعدان أحد المحركات التى يستخدمها التنظيم الإرهابي لغسل دماغ العناصر التابعة لهم ، وترويج الأكاذيب طوال الوقت، فالجماعة تعتمد عليهم فى كل الأفعال التى تريد توصيلها لاتباعهم ، فهم مجرد أداة ليس أكثر لهذه الجماعة الإرهابية .
وأضاف الخبير فى مكافحة الإرهاب فى تصريح له، أن محمد ناصر ومعتز مطر ، لهم العديد من التناقضات والأكاذيب وسلسلة من التحريض تكشف عن حقيقتهم ، وتمويلهم من الجماعة كخدام لها وللأفعال التى تقوم...

الموجز

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