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جوزيه يكشف التغييرات بين أداء مصر أمام زيمبابوي والكونغو
-
الخميس 27 يونيو 2019 01:14 صباحاً
جوزيه يكشف الفارق بين أداء عبد الله السعيد ووليد سليمان
-
الخميس 27 يونيو 2019 01:14 صباحاً
كوبر يكشف سر تغييرات الكونغو الكثيرة في مباراة مصر
-
الخميس 27 يونيو 2019 01:14 صباحاً
تصريحات جاك ماجوما لاعب منتخب الكونغو عقب الهزيمة من مصر
-
الخميس 27 يونيو 2019 01:13 صباحاً
لقاء خاص مع فلوران إيبينجي مدرب الكونغو عقب الخسارة من مصر
-
الخميس 27 يونيو 2019 01:13 صباحاً
كوبر والحضري يكشفان رأيهم في إراحة الشناوي في مباراة أوغندا
-
الخميس 27 يونيو 2019 01:03 صباحاً
جوزيه:تريزيجيه كلمة السر في كل محاولات مصر الهجومية
-
الخميس 27 يونيو 2019 01:03 صباحاً
تصريحات هاني رمزي عقب الفوز على الكونغو بأمم إفريقيا
-
الخميس 27 يونيو 2019 01:02 صباحاً
تصريحات محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب عقب الفوز على الكونغو بأمم إفريقيا
-
الخميس 27 يونيو 2019 01:02 صباحاً
لقاء خاص مع رجل مباراة مصر والكونغو "محمود حسن تريزيجيه"
-
الخميس 27 يونيو 2019 01:02 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
ماذا قال عصام الحضري عن تألق محمد الشناوي في مباراة الكونغو
فيديو
Mbc مصر
الخميس 27 يونيو 2019 12:52 صباحاً
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الخميس 27 يونيو 2019 01:14 صباحاً
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الخميس 27 يونيو 2019 01:14 صباحاً
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Mbc مصر
الخميس 27 يونيو 2019 01:14 صباحاً
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