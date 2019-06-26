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بـ2.7 مليار ريال..المالية السعودية تُقفل طرح يونيو من الصكوك المحلية
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الأربعاء 26 يونيو 2019 11:35 مساءً
البنك الدولي: الدول العربية تحتاج لـ230مليار دولار سنوياً لتحقيق التنمية
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الأربعاء 26 يونيو 2019 11:35 مساءً
خبيرة بالأمم المتحدة: التحقيق السعودي في قتل خاشقجي لم يذكر من أمر بقتله
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الأربعاء 26 يونيو 2019 11:34 مساءً
مساء dmc - بتهمة نشر أخبار كاذبة .. حبس "البطل الوهمي" في واقعة "فتاة الموتوسيكل"
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الأربعاء 26 يونيو 2019 11:32 مساءً
هل هناك نموذج للسلام الاقتصادي؟.. د. مصطفى الفقي يرد على شريف عامر
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الأربعاء 26 يونيو 2019 11:20 مساءً
د.مصطفى الفقي: الوعود الأمريكية الزائفة للقضية الفلسطينية أسلوب تعودنا عليه
-
الأربعاء 26 يونيو 2019 11:20 مساءً
د. مصطفى الفقي: من الصعب قبول الجانب الفلسطيني بـ"صفقة القرن"
-
الأربعاء 26 يونيو 2019 11:20 مساءً
مصر بتشجع| فرحة الجماهير بالإستاد بالهدف الأول لمنتخب مصر أمام الكونغو
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الأربعاء 26 يونيو 2019 11:17 مساءً
مكاسب النفط تتصدر المشهد في الأسواق العالمية اليوم
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الأربعاء 26 يونيو 2019 11:02 مساءً
صناديق "ريتس" العقارية بالسعودية تنضم إلى مؤشر "فوتسي إبرا/ ناريت"
-
الأربعاء 26 يونيو 2019 11:02 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
الداخلية تعلن استشهاد ضابط و 6 مجندين في هجمات إرهابية على نقاط أمنية شمال سيناء
فيديو
Mbc مصر
الأربعاء 26 يونيو 2019 10:47 مساءً
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الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
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