رسميا| الجريدة الرسمية تنشر قراري السيسي بزيادة المعاشات

الموجز

نشرت الجريدة الرسمية، مساء اليوم الأربعاء، قراري الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالموافقة على قانوني رقم 74 لسنة 2019 بشأن زيادة المعاشات، والقانون رقم 75 لسنة 2019 بزيادة المعاشات العسكرية.

وجاء في قرار زيادة المعاشات أن مجلس النواب قرر القانون رقم 74 لسنة 2019 الآتي نصه، وقد أصدرناه: المادة الأولى: تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو 2019 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين الآتية:

1 - يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو 2019.

2- يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون الخدمة التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو 2019.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار، اليوم الأربعاء، وهذا نص القرار.

كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون رقم 75 لسنة 2019 بزيادة المعاشات العسكرية اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.

وجاء في القرار أن المادة الأولى من القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية تنص على أن تزيد بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو 2019 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.