أخبار عاجلة

تقرير يتوقع استبدال 20 مليون وظيفة بالروبوتات بحلول 2030 -
مسؤول:ولي عهد السعودية يناقش قضايا الطاقة مع بوتين بقمة العشرين -
تركي آل الشيخ يسخر من وكالة الأنباء القطرية -
خبير : الاردن على موعد مع كسوف للشمس وخسوف للقمر -
أمريكا تهدد تركيا بسبب صواريخ "إس 400" الروسية -
الخليج يشتعل .. «قصف جوي» يستهدف مقر قيادة القوات الخاصة في السعودية .. رسائل من قادة الكويت إلى الملك سلمان -
الخصاونة: حركة الشحن مع العراق تشهد انتعاشاً لافتاً -
تغريم الفنان محمد رمضان 10 آلاف جنيه في سب مدير قنوات MBC مصر -
شاومينج يزعم تسريب امتحان الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية.. والوزارة: ماحدش يصدقه -
الكويت تعلن جاهزيتها عسكرياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الحريري يحذر من إدخال لبنان في مشكلة مع الخليج

Google+ Print
الحريري يحذر من إدخال لبنان في مشكلة مع الخليج الحريري يحذر من إدخال لبنان في مشكلة مع الخليج

جي بي سي نيوز :- حذر رئيس اللبنانية سعد الحريري من إدخال بلاده في مشكلة مع دول الخليج وخاصة .

وقال الحريري إنه "لا يجوز إدخال البلاد بأي إشكال (مشكلة) مع دول الخليج وتحديدا السعودية".

وأضاف الحريري، خلال مؤتمر صحفي ببيروت،: "كنت منزعجاً جداً من كلام وزير الخارجية جبران باسيل والتحليلات التي رافقته، ويا ليت النفي جاء سريعاً قبل ارتدادات الكلام الكبيرة في الوسط السني".

وأوضح أن "كلمتي وموقفي في مؤتمر مكة هما قمة الالتزام بقرار النأي بالنفس الذي تشكلت على أساسه الحكومة".

تصريحات الحريري جاءت بعد أيام من سجال داخلي إثر حديث باسيل عن "العمالة الأجنبية" في لبنان وذكره للسعوديين ما أثار موجة غضب سعودية.

وكان لبنان قد تعرض لهجوم إرهابي عشية عيد الفطر في مدينة طرابلس الشمالية، ذات الغالبية السنية.

وأشار الحريري الى أن "خروج ارهابي من أوكار التطرف لن يبدل من هوية طرابلس مدينة العيش المشترك والانتصار للدولة".

وأشار الى أن "البلد لا يزال قائماً وضحينا لحماية البلد وحماية طائفة (السنة) تواجه مخططاً إقليميا ودوليا".

وشدد على أن "أهل السنة في لبنان لا يمكن أن ينقلبوا على الشراكة، هم عصب البلد ومن دون عصب لا بلد".

ومن جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة اللبنانية على أن كل القوى "شاركت في مشروع الموازنة، ونحن لسنا هواة مشاكل وخلافات ومعارك".

وجرت مناكفات بين القوى السياسية على خلفية إقرار الحكومة الموازنة,وفق الاناضول .

وشارك في المناكفات فريق رئيس الحكومة، و"التيار الوطني الحر" (مسيحي يدعم رئيس الجمهورية).

يأتي ذلك وسط تحذيرات من أن التسوية في لبنان مهددة بالانهيار نتيجة تلك المناكفات.

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
مسؤول:ولي عهد السعودية يناقش قضايا الطاقة مع بوتين بقمة العشرين

مسؤول:ولي عهد السعودية يناقش قضايا الطاقة مع بوتين بقمة العشرين

الخليج يشتعل .. «قصف جوي» يستهدف مقر قيادة القوات الخاصة في السعودية .. رسائل من قادة الكويت إلى الملك سلمان

الخليج يشتعل .. «قصف جوي» يستهدف مقر قيادة القوات الخاصة في السعودية .. رسائل من قادة الكويت إلى الملك سلمان

السعودية تنضم لمجموعة البيان الوزاري المشترك للتجارة الإلكترونية عالمياً

السعودية تنضم لمجموعة البيان الوزاري المشترك للتجارة الإلكترونية عالمياً

زيارة ولي العهد لكوريا الجنوبية تتصدر نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية..اليوم

زيارة ولي العهد لكوريا الجنوبية تتصدر نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية..اليوم