ترامب يهدد مجدداً بفرض تعريفات إضافية على الصين

مباشر: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً بفرض تعريفات جمركية إضافية على الصين حال عدم توصله لصفقة تجارية مع نظيره الصيني في الأسبوع الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس"، اليوم الأربعاء: "سأفرض تعريفات إضافية ضخمة على الصين إذا لم نتوصل لصفقة".

وكانت الولايات المتحدة هددت بفرض تعريفات جديدة على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار بعد أن رفعت الرسوم المفروضة سابقاً على 200 مليار دولار من الواردات إلى مستوى 25 بالمائة.

وأوضح ترامب أنه في حالة عدم توافق واشنطن مع بكين في صفقة تجارية فهو يخطط لتخفيض الاستثمارات مع الصين.

وعن اتجاه عدد من الشركات لتحويل الإنتاج من الصين إلى فيتنام، قال ترامب أن فيتنام تعامل الولايات المتحدة أسوأ من بكين.

وعلى الرغم من ذلك، ذكر الرئيس الأمريكي أنه هناك إمكانية للتوصل لاتفاق مع الصين لتجنب هذه التعريفات الإضافية هذا الأسبوع.

وكان وزير الخزانة الأمريكي ذكر أن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد اكتمل بنسبة 90 بالمائة.