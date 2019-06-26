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نائب رئيس المجلس العسكري: نأمل عدم استجابة السودانيين لتظاهرة 30 يونيو

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الخرطوم — سبوتنيك. جاء ذلك، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 26 يونيو / حزيران، مجيبا عن سؤال حول كيفية تعامل المجلس العسكري مع التظاهرة المليونية، التي يجري الدعوة لها يوم 30 يونيو.

© AP Photo / Uncredited

وقال حميدتي: "إذا كان تظاهرات سلمية ولا يوجد فيها انحراف عن الطريق السلمي، سنحميها، وندعمها لتوصيل رسالتها"، مضيفا: "التظاهرات السلمية والحضارية نحن سنحميها".

وتابع: "لكن أنا اقول أن الشعب السوداني فهم وعرف، والشعب السوداني شعب واعي، وأنا أتمنى ألا يستجيب الشعب السوداني لهذه التظاهرة".

ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي. وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

SputnikNews

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