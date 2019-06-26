وزير الخزانة الأمريكي: اكتمال الاتفاق التجاري مع الصين بنسبة 90%

مباشر: صرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوشين بأن حوالي 90 بالمائة من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد اكتمل.

وقال منوشين في تصريحات مع شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية في البحرين، اليوم الأربعاء: "لقد أتممنا حوالي 90 بالمائة من الصفقة، واعتقد أن هناك طريقاً لإكمال هذا".

وأبدى الوزير الأمريكي ثقته من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ يمكنهما إحراز تقدماً في المحادثات التجارية المتوقفة في قمة مجموعة الدول العشرين في اليابان في عطلة هذا الأسبوع.

وقال وزير الخزانة إن الرسالة التي يرغب الجانب الأمريكي في سماعها هي أن الصين تريد العودة لطاولة التفاوض ومتابعة المحادثات.

وتابع: اعتقد أن هذا الأمر يرجع إلى أن هناك نتيجة جيدة بالنسبة لاقتصادهم وللاقتصاد الأمريكي للحصول على تجارة متوازنة ومواصلة البناء على هذه العلاقة.

لكن منوشين لم يقدم أيّ تفاصيل حول الـ10 بالمائة المتبقية من الاتفاق التجاري أو ماهية النقاط اللازمة لاستكمال صفقة بين الجانبين.

وعبر الوزير الأمريكي عن تفاؤله بشأن إمكانية التحرك للأمام مع خطة.