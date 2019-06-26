أول تعليق من ''أنصار الله'' على إعلان القبض على أمير "داعش" في اليمن

وقال عبد السلام، في تغريدة على "تويتر": "القاعدة وداعش في صفوفهم (التحالف) العسكرية والأمنية وذلك باعتراف القاعدة نفسها".

واتهم عبد السلام التحالف، بمطالبة وفد صنعاء "الإفراج عن معتقلي القاعدة وداعش خلال تبادل كشوفات الأسرى أثناء مشاورات السويد".

و​أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، أمس الثلاثاء، أن القوات الخاصة السعودية ألقت القبض على زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في اليمن الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن المالكي قوله "إن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم "داعش" الإرهابي في اليمن الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر" والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له".