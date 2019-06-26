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الرئيس العراقي: لا نريد حربا في المنطقة وأمن السعودية هو من أمن الجميع

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الرئيس العراقي: لا نريد حربا في المنطقة وأمن السعودية هو من أمن الجميع الرئيس العراقي: لا نريد حربا في المنطقة وأمن السعودية هو من أمن الجميع

القاهرة — سبوتنيك. وقال صالح، في كلمة له اليوم الأربعاء خلال زيارته إلى لندن: "أمننا وصالحنا الاقتصادية مضفورة ببعضها البعض مع إيران وكذلك الأمر مع تركيا، وهي لاعب جيوسياسي في بلادنا"، موضحا "تفصلنا عن إيران 400 كيلومتر هي طول الحدود وجغرافيا وتاريخ نشط".

وأضاف "لا نريد حربا عراقية إيرانية، نريد علاقة طيبة مع إيران وهو يصب في مصلحتنا. ولا نخجل من البوح بذلك". وشدد "لا نريد للعراق أن يشكل مسرحا للحرب بالوكالة".

وفي كلمته أشار صالح، إلى أن "علاقاتنا مع تحسنت بشكل مطرد. وقلنا إن أمن السعودية هو من أمن الخليج والمنطقة".

 

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