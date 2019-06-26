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سعودي يتحدث إلى التلفزيون الإسرائيلي... لهذا السبب أحب العبرية

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سعودي يتحدث إلى التلفزيون الإسرائيلي... لهذا السبب أحب العبرية سعودي يتحدث إلى التلفزيون الإسرائيلي... لهذا السبب أحب العبرية

وأعادت الصفحة نشر تغريدة الناشط السعودي لؤي الشريف يتحدث (بالعبرية!) إلى التلفزيون الإسرائيلي من المنامة، معربا عن عشقه وحبه للغة العبرية: "أحب العبرية بسبب الأنبياء (عليهم السلام). العبرية هي لسان أنبياء الله مثل الملك دَاوُدَ، اشعيا، ارميا، دانيال، يوشع".

​وتحدث لؤي الشريف، الباحث في الحضارات العربية القديمة، لؤي الشريف، باللغة العبرية التي يجيدها مع مراسلة وكالة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" في لقاء قصير نشر على تويتر.

وقال الشريف بالعبرية: "أحب العبرية بسبب الأنبياء، والعبرية هي لسان أنبياء الله مثل الملك داوود، أشعيا، أرميا، دانيال، يوشع، وأعتقد أن المسلم هو امتداد لأنبياء بني إسرائيل". 

​ونشر الشريف على صفحته الخاصة على تويتر رابط المقابلة التي أجريت معه أثناء تواجده في العاصمة البحرينية المنامة، التي تشهد حاليا مؤتمر "السلام من أجل الإزدهار"، وكتب معلقا على الرابط ""لماذا تُحب العبرية؟" أجبت: أحب العبرية بسبب الأنبياء (عليهم السلام)، العبرية هي لسان أنبياء الله مثل الملك دَاوُدَ، اشعيا، ارميا، دانيال، يوشع وأعتقد أن المسلم هو امتداد أنبياء بني اسرائيل".

ويمتلك الشريف منصة تعليمية إلكترونية لتعليم اللغات القديمة، إذ يعلم فيها من المنامة، اللغة العبرية التي يتقنها وطالما أثار جدلاً بسبب حديثه فيها في مناسبات عامة.

SputnikNews

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