سفير كوريا الجنوبية: زيارة ولي العهد تعد نقطة تحول تاريخية

وأشار السفير إلى أن القيمة الإجمالية للاستثمار السعودي في كوريا بلغ حوالي ملياري دولار أمريكي من عام 2006 إلى عام 2017، في حين بلغت القيمة الإجمالية للاستثمار الكورية في المملكة خلال نفس الفترة حوالي 4 مليارات دولار أمريكي.

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وأوضح السفير، بحسب صحيفة "اليوم"، أنه مع ازدياد حجم التجارة والاستثمار، تنوعت مجالات التعاون أيضا وشملت مجالات الطاقة المتجددة، وصناعة الدفاع، والرعاية الصحية، والتعليم، والرقمنة والثقافة.

وأكد أن جمهورية كوريا تلتزم بتقديم أقصى درجات الدعم لتحقيق الرؤية السعودية 2030 بوصفها شريكا استراتيجيا للمملكة، يعززها في هذا الجانب رغبة كوريا في توسيع تعاونها مع المملكة في العديد من المشاريع.

كما لفت إلى مشاركة المملكة في اجتماعات مجموعة العشرين بوصفها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط والمنطقة العربية في تلك المجموعة التي تمثل آراء المنطقة، معربا عن ثقته بأن تقوم المملكة العربية السعودية بدورها الكامل كرئيس لمجموعة العشرين العام المقبل.

وأكد أن كوريا ستتعاون مع المملكة لتحقيق النجاح لقمة الرياض لعام 2020. وثمن الدور الرائد للمملكة في معالجة مختلف القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية العالمية إضافة إلى دورها الرئيس في استقرار وازدهار الاقتصاد العالمي وفي سوق الطاقة العالمي.